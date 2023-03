iPhone 14 (128 GB) al MINIMO STORICO su Amazon

Girovagando su Amazon, oggi ci siamo imbattuti in un’offerta davvero strepitosa a tema Apple. Di fatto, il nuovo iPhone 14 (128 GB) in colorazione Midnight, si porta a casa con soli 887,00€ e le spese di spedizione sono comprese nel prezzo del dispositivo. La consegna sarà celere, quindi questo implica che arriverà presso il vostro domicilio entro pochissimi giorni.

Fra le altre cose, citiamo la possibilità di effettuare il reso gratuito entro un mese dall’acquisto; altresì si può dilazionare il pagamento in comode rate grazie al servizio di Cofidis o mediante il portale interno al portale. Come non segnalare poi la garanzia di Apple con un anno di assistenza presso qualsiasi Apple Store del mondo e la garanzia di ben due anni con il rivenditore di Amazon. C’è poi il supporto logistico degli esperti del sito attivo tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

iPhone 14 (128 GB): perché comprarlo oggi?

Questo smartphone è un vero e proprio gioiello; al prezzo speciale di 887,00€ non potete lasciarvelo sfuggire. Presenta uno schermo OLED Retina da 6,1 pollici super risoluto che si vede bene anche sotto la luce diretta del sole. Il processore poi è una vera bomba: fa girare fluidi tutti i software e non ci sono mai lag e rallentamenti di alcun tipo. Le fotocamere invece, sono degne di nota. Troviamo una selfiecam che assicura videocall perfette, ma ci sono anche due sensori premium da 12 Megapixel ciascuno che consentono di girare video in 4K HDR Dolby Vision.

Infine, ricordiamo che questo smartphone ha un’autonomia pazzesca con ricarica rapida via cavo Lightning, tramite MagSafe o con wireless charging al seguito. Acquistare iPhone 14 oggi poi, è un buon investimento per il futuro. Il dispositivo sarà aggiornato per tantissimi anni, quindi non dovrete temere nulla. A 887,00€ è un Best Buy, ma non pensateci troppo; potrebbe andare a ruba o peggio, potrebbe terminare la promozione da un momento all’altro. Siate veloci.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.