iPhone 14 128 GB al MINIMO STORICO su Amazon: ora costa solo 799€ (anche in 12 rate)

È il momento di comprare un nuovo iPhone 14 128 GB su Amazon. Lo smartphone, infatti, è ora disponibile al prezzo scontato di 799 euro invece di 1.029 euro, beneficiando così di un taglio di 230 euro rispetto al prezzo di lancio oltre che della possibilità di acquisto in 12 rate mensili, senza finanziamento (basta usare una qualsiasi carta di debito). Per accedere all’offerta, disponibile solo per alcune colorazioni, è possibile seguire il link qui di sotto e accedere subito alla pagina Amazon di iPhone 14.

iPhone 14 al minimo storico su Amazon è da prendere subito

Con il nuovo taglio di prezzo, iPhone 14 diventa sempre più conveniente. Lo smartphone è ora il modello giusto per chi è alla ricerca di un nuovo iPhone, potendo contare su di un rapporto qualità/prezzo davvero ottimo. Tra le specifiche, infatti, troviamo un display OLED da 6,1 pollici oltre che il SoC Apple A15 Bionic, garanzia di ottime prestazioni con un consumo ridotto. Da notare anche una doppia fotocamera posteriore, con due sensori da 12 Megapixel, e la presenza del sistema operativo iOS, sempre ottimizzato al massimo e aggiornato all’ultima versione disponibile da Apple.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare iPhone 14 128 GB al prezzo scontato di 799 euro invece di 1.029 euro. C’è anche la possibilità di acquistare lo smartphone optando per il pagamento in 12 rate mensili senza interessi e senza finanziamento, pagando con una semplice carta di debito o con una carta di credito. Per accedere alla nuova offerta e acquistare iPhone 14 a prezzo ridotto è disponibile il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.