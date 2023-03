iPhone 14 (128 GB) a meno di 900€: non lasciatevelo sfuggire

S e state cercando un nuovo smartphone di punta e avete intenzione di acquistare un prodotto di Apple, vi vogliamo segnalare iPhone 14 (azzurro) da 128 GB. Il dispositivo si trova in super sconto al prezzo speciale di 899,99€, spese di spedizione incluse. Il risparmio rispetto al valore di listino è molto alto, pari al 13%. Vi conviene affrettarvi se siete intenzionati ad acquistarlo. Le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro o peggio, potrebbe finire l’offerta a momenti.

iPhone 14 (128 GB): è quello giusto da comprare

Acquistandolo da Amazon poi, riceverete tantissimi vantaggi esclusivi; citiamo la consegna celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio, ma non solo. C’è anche la possibilità di usufruire delle spese di spedizione comprese nel prezzo e si può dilazionare l’intero importo dell’articolo in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al portale, a tasso zero. Inutile dirvi che vi conviene approfittarne. In più, c’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e si può anche usufruire della garanzia di Apple valida per un anno e di quella di Amazon, valida per due, con tanto di assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

Il telefono è un vero e proprio best buy moderno; al prezzo di listino era leggermente meno interessante, ma adesso che costa solo 899,99€, diventa un vero e proprio Must da avere nella propria dotazione tech giornaliera. È un cameraphone con due ottiche di punta da 12 Mpx ciascuna, con flash LED al seguito. Il processore è l’ottimo Apple Bionic A15 con modem 5G incorporato, ottimo per le operazioni più complesse e per le attività più articolate. Fantastico anche lo schermo OLED da 6,1 pollici Retina XDR che si vede bene in ogni condizione di luce. A questo prezzo non lasciatevelo sfuggire.

