iPhone 14 (128 GB) a meno di 830€ su Amazon: best buy su tutta la linea

Oggi vogliamo parlarvi del meraviglioso iPhone 14 di Apple. Questo prodotto, nella sua iterazione color violetto e con 128 GB di memoria interna, si porta a casa con un prezzo strepitoso: solo 829,00€ su Amazon con spese di spedizione incluse nel costo dell’articolo. Inutile dirvi che si tratta di un costo veramente irrisorio per un gadget incredibile, capace di fare di tutto e con delle dimensioni tutto sommato “contenute”. Non parliamo di un modello “mini” ma è comunque ben gestibile, anche perché è leggerissimo e pesa meno di 160 grammi. Ci sono tantissimi vantaggi se lo comprerete da Amazon e noi adesso ve li elencheremo di seguito.

iPhone 14 (128 GB): a questo prezzo non puoi ignorarlo

Partiamo subito dalla consegna celere e gratuita; in pochissimi giorni il dispositivo arriverà a casa vostra o presso un luogo da voi designato, potrete anche farvi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano, ma non solo. C’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto, si può dilazionare l’importo del telefono in comode rate con il sistema interno al sito o mediante micropagamenti mensili con Cofidis. Dulcis in fundo, sappiate che avrete diritto ad un anno di garanzia con Apple e a due anni di garanzia con Amazon, con tanto di assistenza tecnica dedicata.

iPhone 14 (128 GB) è un super device con lo schermo OLED Retina da 6,1 pollici con notch incluso (per selfiecam e sensori), interamente realizzato in allumino e con vetro Ceramic Shield super resistente, c’è un comparto fotografico all’avanguardia con sensori risoluti che possono girare video in 4K HDR Dolby Vision senza il minimo problema. La batteria dura tantissimo (anche un giorno con una singola carica) e si ricarica in un baleno; approfittate di questo sconto esagerato (pari al 19% sul prezzo di listino) per farlo vostro a soli 829,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.