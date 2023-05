iPhone 14 (128 GB): a meno di 800€ su Amazon è un BEST BUY

Girovagando su Amazon ci siamo imbattuti in un’offerta veramente sensazionale; abbiamo scoperto infatti, che il meraviglioso iPhone 14 (128 GB) azzurro si porta a casa con soli 799,00€, spese di spedizione incluse nel prezzo. Capite bene che il risparmio rispetto al valore di origine è semplicemente unico; stiamo parlando del 22% in meno, mica poco.

Questo è uno smartphone eccezionale, dotato di tecnologie all’avanguardia, di un design favoloso con frame in alluminio e retro in vetro che supporta la ricarica wireless e quella MagSafe, ma non solo. A bordo ci sono speaker potenti di altissima qualità, microfoni performanti, due sensori fotografici da 12 Megapixel ciascuno che consentono di girare video in 4K HDR Dolby Vision senza il minimo problema, ma anche di realizzare scatti nitidi al buio e in altri momenti aventi condizioni di luce avversa. Come non citare poi lo schermo OLED da 6,1 pollici che si vede benissimo in ogni scenario; nitido, brillante, con colori saturi e vivaci. Sotto la scocca batte un cuore Apple Bionic A15 coadiuvato da un modem 5G per la connettiva del futuro. Insomma, questa è un’ammiraglia che coniuga hardware e software in una maniera sapiente; a soli 799,00€ è semplicemente imperdibile.

iPhone 14 (128 GB): a questo prezzo non puoi ignorarlo

Acquistando iPhone 14 da Amazon riceverete le spese di spedizione comprese nel prezzo, usufruirete della garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono, ma non solo. Avrete diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto, potrete godere della consegna celere presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato ma potrete anche farvi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano.

A soli 799,00€ con possibilità di dilazionare l’importo in comode rate con Cofidis, questo è il miglior smartphone Apple da comprare oggi, ma siate veloci. Potrebbero terminare le scorte da un momento all’altro oppure potrebbe finire l’offerta a breve.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.