iPhone 13 Verde e 13 Pro Verde Alpino già su Amazon in preordine

Sbarcano in preordine su Amazon i nuovi iPhone 13 di colore Verde e iPhone 13 Pro nella colorazione Verde Alpino. Non mancano le rispettive versioni Mini e Pro Max. Ecco tutte le versioni disponibili.

iPhone 13 Verde e 13 Pro Verde Alpino sbarcano su Amazon

Appena ufficializzati, è già possibile accaparrarseli in preordine con spedizioni a partire dal prossimo 18 marzo.

Ho suddiviso i modelli per taglio di memoria, così che sia più semplice orientarsi. I diversi modelli sono in fase di arrivo, ci saranno tutti in pochi minuti: se non c'è quello che cerchi, continua a provare il link. Stanno diventando progressivamente disponibili. Eccoli tutti.

iPhone 13 Verde: 128GB, 256GB; 512GB;

iPhone 13 Mini Verde: 128GB, 256GB; 512GB;

iPhone 13 Pro Verde Alpino: 128GB, 256GB; 512GB; 1TB;

iPhone 13 Pro Max Verde Alpino: 128GB, 256GB; 512GB; 1TB.

I prezzi dei melafonini in nuove colorazioni sono invariati rispetto a quelli attuali per gli altri colori (al netto di sconti e offerte ovviamente). Le spedizioni di iPhone 13 Verde e 13 Pro Verde Alpino (incluse versioni Mini e Pro Max) preordinati su Amazon partiranno il prossimo 18 marzo. Sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.