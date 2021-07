Secondo quanto riferito, la serie Apple iPhone 13 sarà dotata del supporto per la ricarica rapida da 25 W. Gli smartphone di punta di Android si sono concentrati sulla tecnologia di ricarica rapida negli ultimi anni e questa è progredita così tanto che alcuni marchi sono ora pronti a offrire più di 200 W di potenza sulle loro ammiraglie premium.

iPhone 13 con fast charge cablata da “soli” 25W

Il gigante della tecnologia Apple, nonostante sia uno dei principali produttori di telefonia al mondo, non si è mai interessato a una simile funzionalità per i suoi prodotti. Non di meno, è stato l'ultimo arrivato nel mondo della connettività 5G ed è ancora indietro rispetto ad altri importanti OEM di smartphone in merito alle tecnologie di ricarica rapida.

Tuttavia, sembra che l'azienda abbia intenzione di aumentare la velocità di ricarica per la prossima line-up di iPhone. Secondo il rapporto proveniente da MyDrivers, la gamma di iPhone 13 potrebbe supportare la ricarica rapida da 25 W.

Sebbene questa potrebbe non essere ancora all'altezza delle soluzioni offerte da brand come Xiaomi, OPPO, Redmi, OnePlus, è comunque un passo in avanti rispetto all'offerta di Apple attuale.

Se si deve credere ai rapporti in questione, l'imminente gamma iPhone 13 sarà alimentata dal nuovo processore Apple A15 Bionic con design a sei core. Questa volta, l'azienda dovrebbe offrire anche un modello con storage da 1 TB.

I telefoni dovrebbero essere dotati di display più avanzati con tecnologia LPTO e refresh rate adattivo, nuove fotocamere migliorate e un notch più piccolo rispetto a quello avuto finora. In precedenza abbiamo segnalato due nuove opzioni di colore per i prossimi telefoni: Sunset Gold e Rose Gold. Ci aspettiamo di saperne di più sui telefoni nelle prossime settimane; restate connessi con noi.

Apple

Smartphone