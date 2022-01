iPhone 13: tutti SOUND EDITOR con Audio Trimmer

“Audio Trimmer” è l'applicazione perfetta per i sound editor che consente agli utenti di tagliare facilmente qualsiasi file .mp3, wav e altro su iPhone e iPad.

Come funziona Audio Trimmer su iPhone 13?

iOS offre strumenti nativi per la modifica di immagini e video, ma non c'è nulla in merito all'editing audio. Tenendo conto di ciò, sappiate ora che uno sviluppatore ha creato un'app chiamata Audio Trimmer che risolve proprio questa mancanza, in quanto consente agli utenti di tagliare qualsiasi file audio su iPhone e iPad.

Audio Trimmer, come suggerisce il nome, si concentra sul taglio dei file audio. Anche se questo può sembrare piuttosto semplice, il sistema operativo mobile di Apple non offre tale funzionalità, ad eccezione dell'app Memo Vocali che permette solo di modificare gli audio registrati con l'app.

L'utilizzo del suddetto software è estremamente semplice, proprio come ci aspetterebbe. Subito dopo aver aperto l'app, Audio Trimmer vi chiederà quale file audio desiderate modificare. Gli utenti possono scegliere un file archiviato localmente, su iCloud Drive o su un altro servizio cloud compatibile. Basta pigiare il file per modificarlo.

L'interfaccia è abbastanza simile all'app Memo vocali di Apple, ed è possibile utilizzare il gesto pinch-to-zoom per una selezione più precisa. L'app consente all'utente di visualizzare in anteprima l'intero audio o solo la parte che si desidera tagliare. Una volta terminato tutto, un singolo tocco sul pulsante Taglia salva un nuovo file in base alla selezione.

Per coloro che desiderano provare l'app, Audio Trimmer è ora disponibile gratuitamente su App Store. Tuttavia, secondo quanto affermato dallo sviluppatore, diventerà a pagamento in poche settimane.

Cosa ne pensate? Siete pronti a modificare i vostri file, le canzoni, le note, direttamente dall'iPhone 13? A tal proposito, se stavate aspettando il momento perfetto per acquistare un nuovo gadget della mela, sappiate che su Amazon si trova a 999,00€.