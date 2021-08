iPhone 13 è stato anticipato tantissime volte in vari video concept. Dai più fantasiosi a quelli più aderenti alla realtà. Adesso però, in prossimità dell'evento di lancio dei nuovi device, le clip pubblicate sono sempre più verosimili. Per questo vale la pena guardare l'ultima pubblicata: il modello base dei device in arrivo sarà molto probabilmente così e non resisterai alla tentazione di acquistarlo.

iPhone 13 anticipato in video

Un device che non sarà, almeno esteticamente, troppo diverso da iPhone 12. Un gusto industrial, sapientemente mescolato con elementi di design moderni. Sotto la scocca però questo gioiellino avrà tante, tantissime novità da offrire: un nuovo hardware che sarà esaltato da iOS 15.

In questa clip puoi farti un'idea dell'estetica, del comparto fotografico, del probabile notch più piccolo e di tutti gli altri dettagli. Ti ricordiamo che, sebbene sia abbastanza aderente a quello che potrebbe essere in realtà iPhone 13, ancora non ci sono notizie ufficiali in merito.

Apple non ha ancora nemmeno confermato quando si terrà l'evento ufficiale di lancio dei nuovi device. Non manca molto, comunque: con ogni probabilità, il tradizionale keynote sarà confermato per settembre e non ci saranno solo melafonini. Le novità in arrivo potrebbero essere molte di più: che ci siano anche dei nuovi AirPods e un nuovo Watch nei piani?

