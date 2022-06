iPhone 13 continua il suo successo su eBay: ultimi pezzi super scontati

Su eBay prosegue con enorme successo la fantastica promozione di iPhone 13, l’ultimo modello di Casa Cupertino. Questo top di gamma è tra gli smartphone più venduti e a ragione. Infatti, non solo esteticamente è davvero bello, ma integra anche funzionalità, potenza e velocità.

Mettilo nel carrello nella variante Verde a soli 774,90 euro, invece di 939 euro. Si tratta di un affare davvero sbalorditivo. Stai risparmiando quasi 165 euro sul prezzo di listino. Tra l’altro la spedizione è gratuita e scegliendo PayPal potrai pagarlo in 3 rate.

Il nuovo smartphone iOS di Apple è tutto rinnovato. Scopri quanto è veloce grazie al Chip A15 Bionic. Potrai fare più cose contemporaneamente mettendoci il turbo. Inoltre, con la nuova doppia fotocamera i tuoi scatti saranno sempre perfetti in qualsiasi condizione di luce.

iPhone 13: su eBay è sfida del prezzo

eBay è come se avesse lanciato una sfida del prezzo. Il fantastico iPhone 13 è ancora in promozione a un prezzo davvero speciale. Mettilo nel carrello nella variante Mezzanotte a soli 774,90 euro, invece di 939 euro.

Il display Super Retina XDR regala colori vivi e perfetti. Ogni particolare sarà ben visibile a schermo e i tuoi occhi non si affaticheranno nemmeno durante un uso intensivo. Guarda un film, gioca, lavora, leggi o studia. Tutto sarà più immersivo e ottimizzato con l’ampio display da 6,1″.

Inoltre, la tecnologia Ceramic Shield lo rende più forte di qualsiasi altro vetro per smartphone. Perciò non dovrai temere gli urti accidentali perché iPhone 13 è resistente. Tra l’altro è anche impermeabile ai liquidi e alla polvere. Potrai portarlo con te in vacanza al mare senza doverti preoccupare troppo.

Con 128GB di memoria interna archivi tutto ciò che desideri e scarichi qualsiasi app e videogiochi ritieni più opportuni. E con la super batteria avrai fino a 2,5 ore di autonomia in più rispetto ai precedenti modelli di casa Apple.

Non perdere questa opportunità, sbrigati a fare l’affare del giorno. Acquista iPhone 13 Verde a soli 774,90 euro, invece di 939 euro. Potrai pagarlo in 3 rate con PayPal, senza nemmeno dover fornire alcuna garanzia per il mini finanziamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.