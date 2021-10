iPhone 13 sta aiutando le vendite di Samsung

iPhone 13 ha aiutato Samsung a vendere i suoi pannelli OLED. Di fatto, per chi non lo sapesse, la fornitura di componenti ad altre aziende è una parte importante dell'attività del colosso sudcoreano.

Grazie all'iPhone 13, Samsung Display vola!

Per quanto riguarda i display OLED per smartphone e prodotti di consumo, non c'è nessuna società che riesce ad eguagliare la qualità e la capacità di Samsung. Quindi non sorprende vedere che anche Apple prende i pannelli OLED per i suoi melafonini di ultima generazione dal colosso sudcoreano. Le due società sono concorrenti spietati nel mercato della telefonia mobile, ma hanno una relazione simbiotica.

Samsung Display ha visto un aumento significativo delle sue spedizioni OLED per il terzo trimestre del 2021. Il lancio dell'iPhone 13 ha contribuito a ciò. I dati di UBI Research mostrano che l'azienda ha spedito 124,76 milioni di schermi nel terzo trimestre di quest'anno, pertanto le vendite sono aumentate del 24,6% rispetto alla prima metà del 2021.

Le unità OLED per smartphone di fascia media e bassa hanno rappresentato il 50,2% o 62,63 milioni di unità delle sue spedizioni totali per il suddetto trimestre. Gli OLED flessibili utilizzati nei prodotti di fascia alta di Samsung e negli iPhone di Apple hanno rappresentato il 46,6% o 58,2 milioni di unità del totale. Di questi, ben 38,31 milioni di unità sono state spedite ad Apple, quasi il doppio della fornitura che Cupertino ha ricevuto dalla stessa compagnia nel terzo trimestre dello scorso anno.

Samsung Display ha anche spedito 3,93 milioni di schermi OLED pieghevoli, che rappresentano il 3,2% delle sue spedizioni totali. Tutti questi sono stati utilizzati dalla divisione Electronics per il Galaxy Z Fold 3 e per il Galaxy Z Flip 3. Sappiamo che le vendite di quest'ultimo sono andato molto bene.

La quota delle vendite dei prodotti dell'OEM sudcoreana continuerà ad aumentare in futuro; la società dovrebbe espandere ulteriormente la sua gamma di smartphone pieghevoli. Inoltre, si legge che anche altre società che potrebbero lanciare foldable potrebbero anche aver bisogno di procurarsi queste unità da Samsung Display.

