iPhone 13: spunta un nuovo fornitore per il display

Il produttore cinese di display, BOE, ha faticato a entrare nella catena di approvvigionamento di Apple. Si legge che finora, la società ha fallito per un motivo o per l'altro. Tuttavia, ora quest'azienda cinese è ora ufficialmente nell'elenco dei fornitori più recenti del colosso di Cupertino.

BOE è il nuovo fornitore di pannelli per iPhone 13

Si scopre che la fabbrica B11 di Mianyang ha iniziato a spedire pannelli OLED di iPhone 13 da 6,06 pollici (6,1 pollici). A tal proposito, molti azionisti hanno chiesto al Segretario del CdA BOE una verifica sulla piattaforma interattiva di investimento.

BOE ha risposto che “Se volete conoscere i fornitori di Apple, si consiglia di fare riferimento all'elenco dei fornitori pubblicato sul sito Web ufficiale di Apple“. Di fatto, il colosso di Cupertino, mantiene un buon rapporto di cooperazione con molti marchi famosi in tutto il mondo.

BOE POTREBBE NON FORNIRE DISPLAY PER IPHONE 12/13

L'elenco dei fornitori può essere visualizzato e scaricato sui siti Web ufficiali della Cina e del Nord America. In effetti, BOE è nell'elenco, ma questa non è una prova diretta che la compagnia stia fornendo schermi per iPhone 12/13. Le ragioni sono le seguenti:

Questo è un elenco di fornitori risalente alla fine dell'anno fiscale 2020 di Apple e la data ultima corrisponde al 26 settembre 2020. Secondo i resoconti dei media, la fornitura di schermi per iPhone 12 da parte di BOE è iniziata solo alla fine dello scorso anno o all'inizio di quest'anno. Quindi, dobbiamo aspettare e vedere l'elenco dell'anno fiscale 2021.

L'elenco mostra che il principale luogo di acquisto di Apple è BOE in Anhui, ovvero Hefei BOE. Tuttavia, l'iPhone 12/13 è prodotto nello stabilimento B11 di Mianyang, nel Sichuan.

In effetti, BOE ha già fornito schermi per Apple Watch prima dell'iPhone.

Se questa compagnia dovesse davvero entrare nelle grazie di Apple potrebbe davvero rubare lo scettro a Samsung e LG. Segnaliamo che in questo elenco di fornitori ci sono anche i nomi di produttori locali come Luxshare Precision, Lens Technology e GoerTek.