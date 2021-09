Gli smartphone Apple iPhone 13 appena annunciati sono dotati del supporto alla dual eSIM mode: ma cosa significa? Scopriamolo insieme.

iPhone 13. si possono usare le SIM virtuali?

L'OEM di Cupertino ha annunciato ufficialmente la sua tanto attesa serie iPhone 13. Proprio come la line-up dello scorso anno, quella del 2021 include quattro modelli: la versione standard, il 13 Mini, il 13 Pro da 6,1 pollici e il gigante 13 Pro Max da 6,7″.

Sebbene gli smartphone del marchio siano dotati di uno slot per schede SIM fisiche, l'azienda ha aggiunto il supporto per eSIM congli iPhone XS e XS Max del 2018; pare che ora stia espandendo tale funzionalità con i nuovi arrivati.

Come riportato da 9to5Mac, la gamma di melafonini appena lanciata ora include il supporto per dual eSIM: questa funzionalità renderà il dispositivo della mela il primo al mondo ad godere di questa opzione.

In poche parole?

Gli smartphone dispongono di uno slot per schede nano-SIM e con il supporto per dual eSIM, c'è la possibilità di utilizzare tre diverse linee per la connettività sugli iPhone. Tuttavia, non è ancora confermato se la nano-SIM e le due eSIM funzioneranno contemporaneamente e non sappiamo ancora come sarà il tutto. Per saperne di più, dovremo attendere una dichiarazione ufficiale o un annuncio da parte della compagnia.

C'è anche la possibilità che alcuni gestori di rete non supportino le eSIM.

Espandendo le funzionalità di connettività, Apple ha affermato durante l'evento di lancio che i nuovi modelli ora supportano più bande 5G, e questo dovrebbe permettere di godere della nuova tecnologia di rete di telecomunicazioni più veloce in più paesi.

I prezzi per la serie Apple iPhone 13 partono da $ 699 (839€ da noi in Europa) per il modello Mini e arrivano fino a oltre 1.599 dollari per l'iPhone 13 Pro Max di fascia alta. Tutti i modelli di questa nuova serie saranno in pre-ordine dal 17 settembre e le spedizioni partiranno dal 24 settembre.

Le migliori offerte di oggi per Apple iPhone 13: tutti i prezzi

Apple

Smartphone