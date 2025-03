iPhone 13 ricondizionato in offerta a 339€ su Amazon: è un vero affare

Scegliere un nuovo iPhone ricondizionato consente agli utenti la possibilità di abbattere il costo d’acquisto per lo smartphone Apple. Con la nuova offerta Amazon è ora possibile mettere le mani su iPhone 13 da 128 GB ricondizionato. Lo smartphone è disponibile al prezzo scontato di 339 euro, nella versione proposta con condizioni “eccellenti” e con garanzia Amazon Renewed. Da segnalare che la versione da 256 GB costa poco di più ed è proposta a 383 euro. Per sfruttare la promo basta premere sul box qui di sotto.

iPhone 13: un affare anche da ricondizionato

La scheda tecnica di iPhone 13 comprende un display OLED da 6,1 pollici oltre all’ottimo SoC Apple A15 Bionic, una vera e propria garanzia per prestazioni ottimali in tutti i contesti di utilizzo. Da segnalare anche 128 GB di storage interno e una doppia fotocamera posteriore, con due sensori da 12 Megapixel. Il sistema operativo è iOS 18 e viene sempre aggiornato all’ultima versione disponibile da Apple.

Con la nuova offerta in corso su Amazon è ora possibile acquistare iPhone 13 ricondizionato da 128 GB al prezzo scontato di 339 euro. Il modello è disponibile nella versione con condizioni “eccellenti”. Da segnalare che bastano poche decine di euro in più per puntare sulla versione da 256 GB, ora proposta al prezzo di 383 euro, anche in questo caso in condizioni “eccellenti”.

L’offerta in corso riguarda le versioni con garanzia Amazon Renewed. Per sfruttare subito la promo basta premere sul box qui di sotto e poi scegliere la colorazione preferita dello smartphone. Solo alcune colorazioni sono disponibili ai prezzi indicati in precedenza. La promozione in corso e valida solo per un breve periodo di tempo.