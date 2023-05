iPhone 13 Pro: prezzo FOLLE su Amazon e lo paghi anche in comode rate

Girovagando su Amazon ci siamo imbattuti in un’offerta veramente sensazionale; di fatto, il meraviglioso iPhone 13 Pro, il top di gamma di Apple di fine 2021, nella sua iterazione con 128 GB e in colorazione Azzurro Sierra, si porta a casa ad un prezzo fuori di testa: solo 845,00€ e le spese di spedizione sono comprese nel prezzo. Questo vuol dire che non dovrete sborsare un singolo centesimo in più per farvelo consegnare presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Altresì avrete la possibilità di farvi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. Cosa potreste volere di più?

iPhone 13 Pro (128 GB): i vantaggi di Amazon

Vi segnaliamo che il telefono è un ricondizionato ma in condizioni eccellenti. Ciò significa che il gadget sarà sì usato ma rimesso a nuovo dai tecnici esperti di Amazon e che sarà coperto da un anno di garanzia con il programma di Amazon Renewed; per qualsiasi problematica vi basterà chiamare il supporto tecnico del sito e ricevere tutto l’aiuto e l’assistenza necessaria. Non di meno, iPhone 13 Pro non presenterà alcun difetto estetico evidente, la batteria avrà una capacità superiore all’80% e tutto l’hardware girerà in maniera fluida, senza lag di alcun tipo. Non ci saranno graffi, danni o scheggiature in alcun punto dello schermo o del frame in acciaio inossidabile.

Con Amazon avrete anche la possibilità di dilazionare il pagamento in cinque soluzioni con il sistema interno al sito, così l’importo complessivo di 845,00€ non graverà sul vostro conto corrente. Altresì potrete dividere l’importo totale del gadget con Cofidis in micropagamenti mensili. Cosa volere di più quindi?

iPhone 13 Pro è ancora oggi un’ammiraglia eccellente, dotata di uno schermo OLED da 6,1″ ProMotion, di una batteria che garantisce un giorno di utilizzo intenso, di un comparto fotografico all’avanguardia e di molte altre chicche hardware non da poco. A 845,00€ è da comprare al volo, ma siate veloci.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.