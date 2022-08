iPhone 13 Pro: perché (NON) dovete comprarlo ADESSO

Se state cercando un nuovo smartphone di casa Apple, vi consigliamo di non acquistare il nuovo iPhone 13 Pro. Perché diciamo questo? Semplice: mancano meno di due mesi all’arrivo dei nuovi melafonini premium. Se da un lato vi suggeriamo di lasciar perdere il modello base (molto meglio iPhone 13 a 957,00€ nella versione da 256 GB), dall’altro vi consigliamo di prendere i modelli Pro del 2022 perché presenteranno moltissime novità.

iPhone 14 infatti, sarà identico in tutto e per tutto al modello base. Al contrario, la variante Pro (così come la Pro Max) presenterà una moltitudine di novità davvero intriganti. Per esempio, citiamo il nuovo duo di elementi (foro e pillola) al posto del notch, una nuova main camera da 48 Megapixel, uno schermo più risoluto con Always On Display, cornici più sottili e nuove funzionalità pensate per il comparto fotografico. Ci aspettiamo anche un processore più potente (l’Apple Bionic A16, per esempio) e una batteria più capiente.

iPhone 13 Pro: perché non comprarlo?

Il motivo è semplice: lo smartphone di punta del 2021 è buono solo se lo comprate oggi a meno di 1000€. In alternativa, prenderlo al prezzo di listino oggi (a meno di due mesi dal debutto dei nuovi) è una vera e propria follia. Capitemi: è comunque un ottimo prodotto, ma se avete la pazienza di aspettare meno di due mesi, avrete un prodotto completamente rivoluzionario e con un design tutto nuovo (al pannello anteriore). Fra le altre cose, potrebbe essere nettamente più potente grazie alla presenza del processore next-gen con modem 5G incorporato.

La fotocamera è ottima ma quella dei nuovi sarà ancora più performante: inoltre avrà un sensore tutto nuovo da 48 Megapixel. iPhone 13 è (e lo sarà anche nel futuro) la migliore soluzione possibile. Con ben 256 GB di memoria avrete tutto lo spazio necessario per fare ciò che preferite. A 957,00€ è l’offerta del giorno e la colorazione Blue è quella più intrigante (oltre che la più venduta).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.