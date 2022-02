iPhone 13 Pro Max in sconto di 120€ su Amazon: occasione rara

Il più potente dei melafonini, l'eccezionale iPhone 13 Pro Max, è in sconto su Amazon di 120€. L'edizione con 256GB di storage interno la porti a casa a 1289€ invece di 140€. Solitamente non facilmente disponibile, adesso basta completare l'ordine dell'edizione argento (disponibile anche in Oro) e aspettare la consegna rapida e gratuita, garantita dai servizi Prime. Puoi anche rateizzare in 5 mesi a tasso zero, se il tuo account supporta questo tipo di soluzione.

Un melafonino super premium che di certo non ha bisogno di presentazioni. La potenza in una mano, tutto quello che ti serve sempre in tasca: un potente dispositivo, ma anche un sistema fotografico che ha pochi, pochissimi rivali.

iPhone 13 Pro Max: è il momento di prenderlo da Amazon

Un display ProMotion impressionante da 6,7″, l'ideale per ottenere il massimo dell'esperienza d'uso. A regalarti performance senza precedenti ci pensa il potentissimo processore A15 Bionic dotato di GPU a 5 core: prestazioni ed elaborazione grafica senza paragoni.

Ovviamente, il sistema operativo è il celeberrimo iOS 15, l'ideale per ottenere il massimo dall'hardware ben nascosto sotto una scocca bellissima sotto il profilo estetico e anche super robusta.

Il comparto fotografico è uno dei più importanti punti di forza di questo dispositivo. Ben 3 sensori ottimizzati per permetterti di ottenere scatti e riprese video mozzafiato in qualsiasi condizione di luminosità e non solo. Che tu sia abituato al punta e scatta o che sia appassionato di fotografia, con questo dispositivo fra le mani avrai sempre le meritate soddisfazioni. Scatta o riprendi, salva e rielabora il materiale come faresti con quello ottenuto da una fotocamera professionale.

Non dovrai preoccuparti nemmeno dell'autonomia energetica, che su questo melafonino è impressionante. All'occorrenza, potrai effettuare la ricarica rapida tramite caricatore a cavo o – ancora meglio – sfruttando l'eccezionale sistema MagSafe.

Insomma, iPhone 13 Pro Max proprio non avrebbe bisogno di presentazioni. Super richiesto e desiderato, trovarlo in sconto è un'occasione rara, soprattutto su Amazon: porta adesso a casa l'edizione con 256GB di storage interno a 1289€. Completa l'ordine al volo, rateizzando se lo desideri, e godi di spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.