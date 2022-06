iPhone 13 Pro Max: DISPONIBILE e in sconto il telefono per vlogger

C’è poco da fare: iPhone 13 Pro Max è il miglior dispositivo per chi fa video sui social ed è un content creator; certo, l’asticella media si è alzata e oramai in commercio troviamo soluzioni degne di nota realizzate da Vivo, OPPO, Samsung e non solo. Tuttavia, il melafonino rimane la scelta numero uno per tutti coloro che cercano un device con cui realizzare i propri contenuti su YouTube (e non solo), magari con l’ausilio di accessori esterni per catturare un audio di qualità e non solo.

Dopo un lungo periodo di assenza, il top dei top, iPhone 13 Pro Max, torna disponibile su Amazon ad un prezzo davvero speciale: 1197,00€ con spedizione gratuita e consegna celere in un giorno o due. Inoltre, rispetto al costo di listino, qui abbiamo un risparmio pari al 7%. Inoltre, grazie ad Amazon, avrete la consegna gratuita, l’assistenza clienti sette giorni su sette, la garanzia per ben due anni e avrete perfino la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate grazie al servizio di CreditLine di Cofidis. Capite bene che ci troviamo di fronte ad una super ammiraglia che può svoltare completamente il vostro modo di operare e che, può darvi la spinta per intraprendere il lavoro dei vostri sogni.

iPhone 13 Pro Max: cosa può fare?

Forse la domanda più corretta sarebbe: cosa non può fare? Il device in questione ha un sistema fotografico eccezionale, con tre sensori da 12 megapixel in grado di girare video in 4K HDR Dolby Vision e in ProRES (qualità cinematografica). Si possono anche scattare foto in ProRAW così da aver la massima flessibilità in termini di editing su Photoshop e Lightroom.

Insomma, è un cameraphone eccezionale e se considerate che ci sono gli stili fotografici, la Portrait Mode, la modalità Cinema (strepitosa), capite bene che “lui è quello giusto”. Certo, costa tanto (1197,00€), ma la qualità si paga e il prezzo è giustificato dalla bontà del device. Provare per credere.

