iPhone 13 Pro Max (256 GB) DISPONIBILE e IN SCONTO (pochi pezzi)

Fermi tutti: se stavate cercando l'occasione perfetta per acquistare il nuovo iPhone 13 Pro Max, il re del mercato, ora finalmente, non avete più scuse, ma dovete essere veloci. Il device infatti, si trova (due sole scorte disponibili al momento della stesura di questo articolo) su Amazon a 1359,00€ al posto di 1409,00€. Si tratta di uno sconto interessante per un telefono che è quasi introvabile. Ovviamente, se l'importo vi sembra troppo elevato, potrete usufruire tranquillamente della possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate mediante Cofidis.

Sicuramente è uno dei migliori flagship del mercato, non dobbiamo star qui a convincervi di ciò. Si tratta del miglior iPhone disponibile sul commercio, nonché di uno dei migliori smartphone in generale che si possa trovare in giro oggi.

iPhone 13 Pro Max: due unità disponibili e in sconto

Inutile negarlo: lo sconto è interessante, è disponibile venduto e spedito da Amazon ed è nella colorazione Blue Sierra (la più bella). Ha ben 256 GB di memoria interna (ottimi se pensate di girare in ProRes).

Può girare quindi clip in 4K, FullHD, slowmotion a 120 o 240 fps. Sotto la scocca batte un cuore Bionic A15 di Apple, coadiuvato da tanta memoria e da un modem 5G per la connettività next-gen.

Sul fronte fotografico poi, ci sono tre sensori di punta che realizzano scatti unici e anteriormente c'è una selfiecam TrueDepth da 12 Mpx risoluta con FaceTime HD. Non manca poi il LiDAR per tutti gli usi AR e per la misurazione mediante il metro.

Lo schermo è un'unità SuperXDR da 6,7 pollici con ProMotion, ovvero il refresh rate adattivo da 10 a 120 Hz. Il design è minimal, industrial e c'è il vetro Ceramic Shield super resistente. Noi vi consigliamo tuttavia, l'utilizzo di una cover.

A 1359,00€ con pochi pezzi, è un'occasione da non perdere. Fate presto prima che finiscano questi pezzi; siate veloci, dunque.

Le migliori offerte di oggi per Apple iPhone 13 Pro Max : tutti i prezzi

La miglior offerta per Apple iPhone 13 Pro Max è quella di Amazon: il prezzo, oggigiorno quello più interessante tra tutte le opzioni disponibili, è pari a 30,9€.

Ecco tutte le offerte accessibili ad oggi raccolte in questa tabella.