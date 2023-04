iPhone 13 Pro: ha ancora senso nel 2023?

Spesso ci divertiamo a fare domanda provocatorie come quella che abbiamo inserito nel titolo di questo articolo. Di fatto, “può avere senso iPhone 13 Pro nel 2023?” è uno di quei quesiti che, ovviamente, non può non avere una risposta positiva, ma è bene ricordarlo perché spesso, con il gran quantitativo di modelli di smartphone che arrivano sul mercato giorno dopo giorno, si tende sempre a dare per scontato che un gadget “vecchio di un anno” sia oramai da buttare.

Il consumismo è dilagante oggigiorno, lo sappiamo benissimo e purtroppo, anche noi siamo delle vittime di questo sistema, lo dobbiamo ammettere. Ecco perché, quando possiamo, promuoviamo sempre l’acquisto di bene ricondizionati, ossia di gadget usati ma rimessi a nuovo dalle aziende. Questi gadget, oltre a far bene al proprio portafogli, fanno bene all’ambiente perché vengono riciclati e rimessi sul mercato con tutte le attenzioni del caso. Nello specifico, iPhone 13 Pro in colorazione Gold, con 128 GB di memoria, oggi lo portate a casa con soli 899,00€, spese di spedizione incluse.

iPhone 13 Pro su Amazon: il Best Buy del giorno

Il prodotto gode della garanzia di Amazon Renewed per un anno e sappiate che ci sono altri vantaggi esclusivi al seguito; come non citare infatti, la consegna celere, la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis e il reso gratuito entro un mese dall’acquisto.

Inutile ricordarvi poi che, acquistando un telefono ricondizionato garantito da Amazon, sarete tutelati al massimo. Questo smartphone infatti, avrà una batteria nuova con capacità superiore all’80%, esteticamente non presenterà segni o difetti visibili a distanza ravvicinata e infine, funzionerà benissimo proprio come se fosse un device nuovo.

Con un articolo ricondizionato farete bene all’ambiente e al vostro portafogli; un top di gamma Apple a soli 899,00€ è ancora validissimo, con fotocamere di punta, schermo OLED con ProMotion, possibilità di girare video in ProRES o di scattare foto in ProRAW, è da acquistare al volo, ma siate veloci.

