iPhone 13 Pro, BOMBA TOP: cover originale già in sconto

L'originale cover per iPhone 13 Pro, trasparente e con supporto al MagSafe, è già in gran sconto su Amazon. La porti a casa a 39,99€ invece di 55€. Sii rapido: pochissimi pezzi a questo prezzo. Completa l'ordine al volo e godi anche di spedizioni rapide e gratis.

iPhone 13 Pro: la più bella delle cover è già in sconto

Personalmente, è il modello che preferisco. Già, perché se ho uno smartphone così bello e curato, perché nasconderlo? Sicuramente è necessario proteggerlo, ma si può fare anche lasciandolo in bella mostra, sfruttando una soluzione trasparente.

Essendo un prodotto originale Apple, avrai la certezza di portare a casa il massimo della qualità. Non solo, c'è la piena compatibilità con il sistema MagSafe e tutti gli accessori correlati.

Considerando che il nuovo iPhone 13 Pro è in vendita solo da oggi, l'occasione di fare un affare non potrebbe essere più ghiotta: completa l'ordine al volo per avere la tua cover a prezzo specialissimo da Amazon. Solo 39,99€ invece di 55€ e le spedizioni sono anche rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.