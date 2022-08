iPhone 13 Pro 5G: sconto di 190 euro su eBay

Potenza, qualità e bellezza non sono mai costate così poco su eBay. Afferra al volo una delle migliori promozioni storiche del colosso dello shopping online. Acquista Apple iPhone 13 Pro 5G a soli 999,90 euro, invece di 1189 euro.

Risparmia ben 190 euro su questo acquisto e con PayPal puoi pagarlo in 3 comode rate a interessi zero. Tra l’altro, non dovrai nemmeno fornire alcuna credenziale per attivare questo mini finanziamento, ma ti basterà accedere con il tuo account.

Sperimenta la qualità delle sue fotocamere professionali. Sfrutta un display così reattivo da stupirti ad ogni gesto. Goditi il chip smartphone più veloce al mondo. Prova una robustezza eccezionale. Vivi un’autonomia senza precedenti. Tutto questo è Apple iPhone 13 Pro 5G.

iPhone 13 Pro 5G: potenza, bellezza e qualità a un prezzo speciale

Solo su eBay acquisti il nuovo iPhone 13 Pro 5G a soli 999,90 euro, invece di 1189 euro. 6,1 pollici di puro godimento con il display Super Retina XDR con ProMotion. Portalo sempre con te e non preoccuparti di nulla. Lui è resistente all’acqua con certificazione IP68.

La tripla fotocamera è un passo in avanti. Grazie all’hardware evoluto che cattura nuovi livelli di dettaglio, foto e video saranno sempre perfetti e molto dettagliati. In più, il nuovo software intelligente ti fornisce nuove tecniche per fotografare e filmare.

Con la tecnologia ProMotion tutto è ancora più fluido e scattante. Il display con refresh rate adattivo a 120Hz cambia le regole del gioco. Potrai fare le stesse cose in modo più rapido e veloce. Lo schermo, infatti, si aggiorna da 10 a 120 volte al secondo, aumentando la frequenza in modo intelligente quando hai bisogno di prestazioni.

Il chip A15 Bionic è il processore per smartphone più veloce al mondo. Inoltre la sua autonomia è la più lunga mai vista su iPhone. La sua durata è fino a 1,5 ore in più. Niente male vero? Potrai portarlo con te fino a fine giornata e oltre.

Acquista subito Apple iPhone 13 Pro 5G a soli 999,90 euro, invece di 1189 euro. Un vero affare che trovi su eBay e che puoi pagare in 3 rate a interessi zero grazie a PayPal. Consegna gratuita e assistenza eBay per qualsiasi necessità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.