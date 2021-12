Apple iPhone 13 Pro: prezzo nuovamente ribassato su Unieuro

Grandi sconti sono ancora disponibili online grazie a Unieuro che, fino al 30 dicembre e salvo esaurimento scorte, ha ribassato nuovamente il prezzo del nuovissimo Apple iPhone 13 Pro 256GB Grafite. Lo acquisti a soli 1.249 euro, anziché 1.309 euro. Un affare davvero incredibile per questo prodotto sempre più difficile da trovare in commercio. È questa la sorprendente offerta a tempo di Unieuro che sta facendo impazzire tutti. Meglio approfittarne velocemente prima che finisca tutto in sold out.

Apple iPhone 13 Pro è l'affarone di fine anno online su Unieuro

Poter acquistare il nuovo iPhone 13 Pro scontato è davvero un'occasione più unica che rara, soprattutto ora che ci avviciniamo al nuovo anno e i regali di Natale ormai sono già quasi tutti completati. Unieuro però ha voluto regalare ancora emozioni. Per questo ha nuovamente abbassato il prezzo dell'ultimo modello di casa Cupertino a un prezzo davvero ghiotto.

Apple iPhone 13 Pro 256GB Grafite è tuo a soli 1.249 euro, solo online e solo su Unieuro. Comprarlo è molto semplice e l'opzione di acquisto è duplice. Una volta inserito l'articolo nel carrello, si può decidere se riceverlo comodamente a casa, oppure prenotare il ritiro nel punto vendita più vicino. In ogni caso lo sconto è assicurato e, salvo esaurimento scorte, proprio in questo momento risulta ancora disponibile all'ordine.

Hai 5 ottime ragioni per decidere di acquistare questo incredibile iPhone 13 Pro 256GB Grafite:

prezzo super conveniente;

tanto spazio di archiviazione;

colore elegante e raffinato;

nuove fotocamere di estrema qualità;

display super reattivo;

chip più veloce al mondo;

batteria con un'autonomia senza precedenti.

Cosa aspetti allora? Fai tua questa occasione e regalati un prodotto senza eguali che ti concederà tantissime soddisfazioni dal primo giorno che lo terrai fra le mani! Non dovrai nemmeno preoccuparti della pioggia. Infatti è resistente all'acqua con il grado di protezione IP68.

Apple iPhone 13 Pro 256GB Grafite ora è tuo a soli 1.249 euro, anziché 1.399 solo online, solo su Unieuro.