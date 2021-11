iPhone 13 Pro 128GB: tutti i colori in SCONTO su Amazon, sii rapido

Come accade sempre, se iPhone 13 Pro torna disponibile su Amazon – ed è anche con un po' di sconto – dura pochissimo. Adesso è il momento di scegliere però. L'edizione 128GB in questo momento è disponibile in sconto in tutti i colori: salvo esaurimento scorte, lo prendi a 1149€ invece di 1189€. Riduzione simbolica, ma tempi di consegna più che onesti: entro il 13 dicembre 2021 per il colore argento. Non possiamo garantire che, nel momento in cui ti collegherai, le condizioni saranno ancora le stesse: data la richiesta prezzi e disponibilità sono estremamente volubili.

iPhone 13 Pro in sconto su Amazon

Un device, l'ultimo modello di melafonino, che proprio non ha bisogno di presentazioni. Un dispositivo che, nell'edizione Pro, rappresenta la sua massima espressione: è grande il giusto – sotto il punto di vista delle dimensioni fisiche – ma non scende a compromessi con le prestazioni, eccellenti sotto ogni punto di vista.

Anche il taglio di memoria in sconto ben si presta ad essere sufficiente per la stragrande maggioranza degli utenti: 128GB di storage per non doversi ritrovare a cancellare puntualmente applicazioni e giochi per fare spazio.

Insomma, il momento di approfittarne è adesso. iPhone 13 Pro 128GB, in tutti i colori, al momento lo prendi da Amazon a 1149€ invece di 1189€. Spedizioni gratis, garantite dai servizi Prime.