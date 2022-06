iPhone 13 Pro 128GB AZZURRO SIERRA torna su Amazon ed è in sconto

iPhone 13 Pro è in sconto su Amazon nell’edizione 128GB di colore Azzurro Sierra, il più ambito e desiderato. Uno smartphone che non ha bisogno di presentazioni, in una delle versioni più ambite in assoluto.

Approfittando adesso della promozione, lo porti a casa in pronta consegna a 1087€ invece d 1189€. Puoi anche rateizzare l’intero importo se lo desideri: completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

iPhone 13 Pro 128GB Azzurro Sierra disponibile su Amazon

Un prodotto super premium, che non ha bisogno di essere raccontato. Potente e prestante sotto ogni punto di vista, il suo design industrial – a tratti vintage – è un vero e proprio concentrato di tecnologia e stile. Fotografie mozzafiato, connettività 5G, l’eccellente processore A15 Bionic e un’autonomia energetica che è pronta sopportare anche gli utilizzi più intensi.

L’iconico melafonino, nella particolarissima colorazione Azzurro Sierra, è certamente il più desiderato dell’intera gamma. Ora che è disponibile su Amazon nell’edizione da 128GB – ed è anche in sconto – diventa ancora più goloso e interessante.

Non perdere l’occasione di portare a casa iPhone 13 Pro a 1087€ invece di 1189€. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Non so da quanto tempo sia tornato disponibile su Amazon, te l’ho segnalato appena l’ho visto. Di conseguenza, non so per quanto tempo rimarrà in stock e in sconto: i prezzi dei melafonini cambiano di giorno in giorno, sii rapido.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.