iPhone 13 Pro (128 GB) a soli 888€ su Amazon: OCCASIONE imperdibile

Da quanto iPhone 14 Pro è arrivato sul mercato, il meraviglioso iPhone 13 Pro (anche ora oggi un validissimo prodotto) è passato subito in secondo piano. Il motivo è semplice: l’azienda lo ha tolto dal commercio, anche se è un gadget eccezionale che vanta caratteristiche di punta (non troppo diverse da quelle del nuovo arrivato in commercio) e un design mozzafiato. Oggi poi, lo trovate in super sconto su Amazon al prezzo speciale di 888,00€, spese di spedizione incluse. Ovviamente si tratta di un articolo ricondizionato ma in condizioni eccellenti, pari al nuovo, senza evidenti segni di usura, con lo schermo perfetto e con una batteria avente una capacità superiore all’80%. Insomma, non vi accorgerete di avere fra le mani un device “usato”, anche perché è rimesso a posto, sanificato e ripristinato dagli esperti del sito.

Gode poi di un anno di garanzia con Amazon Renewed, c’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e si può dilazionare l’importo del dispositivo in comode rate con Cofidis. Cosa volere di più? Vi ricordiamo poi che gli accessori presenti in confezione saranno sì compatibili ma non originali. Il modello in sconto è quello in colorazione grigio siderale, con 128 GB di memoria interna. Vi ricordiamo tuttavia che il caricatore rapido da muro non è incluso nella scatola.

iPhone 13 Pro: l’ammiraglia da non perdere

Parliamoci chiaro: iPhone 13 Pro è un flagship in tutto e per tutto; ha uno schermo OLED da 6,1″ Retina ProMotion, tre fotocamere che girano video in 4K ma anche in ProRES e scattano in ProRAW, c’è un frame in acciaio inossidabile, un retro in vetro satinato, troviamo il supporto alla MagSafe charging e sotto la scocca batte un cuore Apple Bionic A15 con modem 5G integrato.

A soli 888,00€ è da comprare subito, ma siate veloci. Potrebbero esserci poche scorte disponibili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.