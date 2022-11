iPhone 13 Pro (1 TB): con il Black Friday risparmi 170€ (solo su Amazon)

Strepitosa offerta relativa ad uno dei telefoni più venduti dell’ultimo periodo. Stiamo parlando di iPhone 13 Pro, il gioiello di casa Apple, che si trova in super sconto a soli 1599,00€ nella sua iterazione da ben 1 TB di spazio. Sì, è una cifra alta, è vero, ma considerate il risparmio super per un top di gamma che è ancora validissimo e in un’epoca in cui il modello di nuova generazione è e sarà introvabile per molto tempo, lui rappresenta la scelta più sensata: costa meno, è premium, ha specifiche al top e così tanto Storage che potrete archiviare il mondo all’interno. Non di meno, le spese di spedizione saranno gratuite: non dovrete spendere un singolo euro in più per farvelo arrivare a casa.

iPhone 13 Pro (1 TB): vantaggioso è dir poco

Il melafonino è un prodotto ancora validissimo; è uscito solo un anno fa ma vanta specifiche al top come lo schermo OLED da 6,1 pollici LTPO con refresh rate adattivo fino a 120 Hz, processore Apple Bionic A15 (lo stesso SoC che troviamo in iPhone 14), tanta RAM all’interno e, in questo caso, uno Storage semplicemente folle: 1 TB di spazio significa che potrete installare praticamente quasi tutto quello che c’è nell’App Store, che potrete archiviare file pesantissimi all’interno. Il vostro device diventerà il vostro centro multimediale. Non dovrete mai preoccuparvi di finir “la memoria”.

Comprarlo su Amazon poi, vi darà una serie di vantaggi esclusivi: spese di spedizione gratuite, possibilità di reso gratis fino al 31 gennaio 2023 con restituzione dell’importo speso, possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate e non solo.

Ci troviamo di fronte ad un’offerta senza precedenti che diventa ancora più interessante per via dell’assenza di scorte disponibili di iPhone 14 Pro che, tra l’altro, nella sua versione da 1 TB di memoria, costa quasi 2000€, praticamente 400€ in più rispetto a questo dispositivo. Fatelo vostro a soli 1599,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.