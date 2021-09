I nuovi iPhone 13 saranno in prendine dal 17 settembre a partire dalle ore 14 e potrai trovarli anche su Amazon, dove però dureranno pochissimo, perché saranno super richiesti. Fortunatamente, puoi farti trovare preparato perché i prodotti – scavando un po' – hanno già una loro pagina dedicata. Ti basterà segnare il link del modello che desideri e – al momento opportuno – completare l'ordine. Di seguito, ti elenco tutte le versioni per le quali esiste già una pagina dedicata, sii furbo e segna quello che preferisci.

iPhone 13, tutta la linea è già su Amazon

L'idea di prenderli da Amazon è ottima, i servizi accessori del colosso dell'e-commerce sono decisamente un valore aggiunto. Attenzione, si tratta di link scovati in anteprima, al momento di inizio dei preordini potrebbero variare, ma non preoccuparti: li aggiorneremo in tempo reale. Di seguito, trovi tutte le versioni dei nuovi melafonini per le quali puoi già accaparrarti il link:

Versione Mini

PRODUCT(RED) 128GB 256GB 512GB

Azzurro 128GB 256GB 512GB

Mezzanotte 128GB 256GB 512GB

Rosa 128GB 128GB 256GB 512GB

Galassia 128GB 256GB 512GB

Versione standard

PRODUCT(RED) 128GB 256GB 512GB

Azzurro 128GB 256GB 512GB

Mezzanotte 128GB 256GB 512GB

Rosa 128GB 256GB 512GB

Galassia 128GB 256GB 512GB

Versione Pro

Argento 128GB 256GB 512GB 1TB

Azzurro Sierra 128GB 256GB 512GB 1TB

Grafite 128GB 256GB 512GB 1TB

Oro 128GB 256GB 512GB 1TB

Versione Pro Max

Argento 128GB 256GB 512GB 1TB

Azzurro Sierra 128GB 256GB 512GB 1TB

Grafite 128GB 256GB 512GB 1TB

Oro 128GB 256GB 512GB 1TB

Per ogni taglio di memoria c'è un link che porta al prodotto, segnatelo e il 17 settembre – a partire dalle 14 – collegati per effettuare il tuo preordine. Le spedizioni inizieranno dal 24 dello stesso mese.

Attenzione però: fino a quel momento, i link non porteranno ad alcun melafonino, non sono ancora attivi, sebbene sulla pagina ufficiale Apple su Amazon siano già visibili. Pertanto, puoi solo segnarlo e non preoccuparti: se al momento di inizio dei preordini ci fossero modifiche, in questo articolo troveresti ogni aggiornamento.

iPhone 13 su Amazon: tutti i prezzi

Se stai cercando di capire quale versione scegliere di iPhone 13, anche in base ai prezzi, dai un'occhiata alla tabella sottostante per farti un'idea.

Mini

128GB a 839€;

256GB a 959€;

512GB a 1189.

Standard

128GB a 939€;

256GB a 1059€;

512GB a 1289€.

Pro

128GB a 1189€;

256GB a 1309€;

512GB a 1539€;

1TB a 1769€.

Pro Max

128GB a 1289€;

256GB a 1409€;

512GB a 1639€;

1TB a 1869€.

