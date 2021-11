iPhone 13 è l'offerta esplosiva dei Cyber edays di eBay

Purtroppo iPhone 13, il nuovo nato di casa Apple, sta diventando sempre più difficile da trovare. Molti sono gli store che hanno esaurito le scorte di magazzino e la stessa azienda di Cupertino sta limitando le forniture per carenza di Chip nella produzione. Nonostante ciò, il miracolo si chiama eBay che, grazie ai suoi Cyber edays, oggi propone con un'offerta esplosiva proprio il fantastico e ormai quasi introvabile Apple iPhone 13 5G da 256GB. Scopriamo insieme l'eccezionale prezzo in promozione sul sito del colosso dello shopping online.

iPhone 13 5G 256GB è l'affarone del giorno su eBay

Sbrigatevi a raggiungere lo store di eBay per acquistare il nuovissimo Apple iPhone 13 5G 256Gb in offerta a un prezzo davvero speciale. Infatti, puoi acquistarlo solo ora e solo per oggi a 899,90 euro, anziché 1.059 euro. Tra l'altro, rispetto all'offerta standard passata in questi giorni su eBay, oggi è scontato di un ulteriore 9%! Stiamo parlando di 160 euro di sconto! Si tratta del miglior prezzo in assoluto, tenendo conto che stiamo parlando del modello con 256GB di spazio di archiviazione.

La novità è il nuovissimo Chip A15 Bionic dedicato che rende il nuovo iPhone 13 davvero velocissimo. Senza parlare della batteria che ora dura davvero tanto e sembra essere inesauribile, nonostante un utilizzo intensivo del dispositivo. Creato per scattare foto davvero eccezionali, ti trasformerà in un fotografo professionista solo con l'utilizzo di un dito. Infine il suo schermo con refresh rate da 122Hz vi garantirà una visione nitida e particolareggiata sia per i video che in modalità gaming.

Inoltre, scegliendo di acquistare questo prodotto darai anche tu una mano al pianeta. Infatti l'azienda di Cupertino ci tiene a precisare il raggiungimento di due importanti obiettivi:

“Quest'anno abbiamo eliminato la pellicola esterna dalle confezioni di iPhone 13, risparmiando ben 600 tonnellate di plastica. E abbiamo raggiunto l’obiettivo “zero rifiuti in discarica” nei nostri siti di assemblaggio finale“.

Insomma, eBay ha proprio infiocchettato un regalo davvero niente male scontando il nuovissimo iPhone 13 5G di Apple. Un'occasione unica che non potete perdere. Il prezzo è davvero eccezionale.