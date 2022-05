iPhone 13 in offerta su eBay: passare ad Apple è ancora più economico

iPhone 13 è il nuovo modello di punta di Apple. Questo device è ormai entrato nel cuore di molti appassionati di Casa Cupertino ed effettivamente le sue prestazioni e il classico design della Mela Morsicata lo hanno reso un prodotto vincente.

Grazie a eBay, oggi puoi averlo a un prezzo davvero favoloso. Mettilo nel carrello a soli 819,90 euro, invece di 939 euro. Si tratta di un vero affare da cogliere al volo se devi aggiornare il tuo modello Apple o se stavi pensando di passare a un iPhone prima o poi.

Il vantaggio è che un prezzo così non si riesce a spuntare da nessun altro colosso dello shopping online e da nessuna catena di negozi di elettronica. eBay ha confezionato un’ottima offerta per cui non trarne vantaggio sarebbe un vero peccato.

Scopriamo insieme perché Apple iPhone 13 non ti deluderà, ma offrirà tutto il necessario per svolgere al meglio le tue attività. Potenza, velocità, sicurezza e stabilità sono le quattro parole d’ordine di questo modello tanto apprezzato e amato.

iPhone 13 128GB con 119 euro di sconto su eBay

Andando sul portale di eBay trovi il nuovissimo Apple iPhone 13 128GB a soli 819,90 euro, invece di 939 euro. Si tratta di un prezzo promozionale davvero goloso. Tra l’altro la versione in offerta qui proposta è nella nuova colorazione verde che è davvero spettacolare.

Ma iPhone 13 non è solo estetica ed eleganza, ma anche sostanza. Infatti, nella sua scocca in alluminio chirurgico batte il più recente processore proprietario di Apple, l’incredibile A15 Bionic. Si tratta di un Chipset fondamentalmente prestante e funzionale.

Non solo è capace di rendere tutto più veloce ed efficiente, ma è anche in grado di ottimizzare l’utilizzo delle fotocamere, la registrazione dei video e la durata della batteria. Inoltre, essendo uno smartphone compatibile con il 5G, sarà in grado di switchare tra rete di quinta generazione e LTE a seconda della necessità, offrendo il massimo della velocità in download e upload solo quando serve.

eBay ti sta facendo un regalo, coglilo al volo. Acquista il nuovo iPhone 13 5G 128GB Verde a soli 819,90 euro, invece di 939 euro. Si tratta di una vera e propria occasione imperdibile che puoi trovare solo su eBay.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.