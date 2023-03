iPhone 13, non riuscirai a farne a meno (777€ su Amazon)

iPhone 13 è ancora oggi il Best Buy del giorno su Amazon. Onestamente credo che abbiamo perso il conto di quanti articoli relativi a questo smartphone abbiamo prodotto sin dalla sua uscita. Il motivo è semplice: è un prodotto valido, forse anche troppo, che difficilmente si può non consigliare. Pensate che si trova in sconto a 777,00 € al posto di 939,00 €. È da comprare a praticamente subito e lo trovate nella colorazione azzurra e con 128 GB di memoria interna.

iPhone 13: ancora oggi, il migliore della categoria

iPhone 13 rappresenta infatti quella soluzione evergreen che va bene a tutti, dai content creator che hanno esigenze specifiche a chi invece vuole sono un telefono di nuova generazione, leggero, con un ottimo autonomia con lo schermo OLED da 6,1” ben risoluto e generoso (ma non come quello del Pro Max da 6,7”).

iPhone 13 si configura quindi come un dispositivo fantastico, dotato delle migliori tecnologie e di un comparto fotografico ancora oggi validissimo. Il processore pensate, è lo stesso chip che troviamo in iPhone 14 e iPhone 14 Plus, mentre la batteria assicura un giorno di autonomia con una singola carica.

Eccellenti anche le due lenti presenti sulla scocca posteriore da 12 megapixel ciascuna. Girano video in 4K HDR Dolby Vision e permettono di scattare fotografie nitide e risolute anche al buio. Il comparto software poi, si compone di chicche veramente unica: Slow motion, panorama mode, modalità cinema, ritratto professionale da studio, e molto altro ancora.

Il frame è interamente in alluminio riciclato mentre anteriormente e posteriormente troviamo un vetro ceramic shield super resistente. Insomma capite bene che è top di gamma in tutto e per tutto. Oggi lo pagate solo 777,00 € spese di spedizione comprese. Concludiamo segnalandovi che, volendo, potrete anche dilazionare l’importo del telefono in comode rate grazie al servizio di Cofidis o con il sistema interno al sito.

