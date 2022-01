Gli iPhone 13 non hanno questa UTILISSIMA funzione

Il supporto di Apple ha appena confermato che i modelli di iPhone 13 non supportano la funzione di cancellazione del rumore disponibile negli iPhone precedenti.

Perché gli iPhone 13 non hanno la cancellazione del rumore in chiamata?

Poche settimane fa, 9to5Mac ha segnalato una lamentela da parte degli utenti di iPhone 13 sulla mancanza della funzione di cancellazione del rumore per le telefonate attraverso le impostazioni di Accessibilità, che in passato era disponibile per tutti i melafonini precedenti. Stranamente, non la si trova sui modelli più recenti. Ora si scopre che questo non era affatto un bug.

Uno dei lettori del giornale americano ha condiviso con 9to5Mac una conversazione che ha avuto con il supporto Apple su Twitter. Ha affermato:

Dopo aver lavorato per mesi con Apple, un consulente senior mi ha detto di aspettare un aggiornamento per risolvere il problema. Ho ricevuto un aggiornamento sul problema e, a quanto pare, non verrà risolto. La cancellazione del rumore è intenzionalmente disabilitata per i nuovi dispositivi per ragioni non specificate.

Ora si scopre che questa feature non è disponibile sui modelli di iPhone 13, ecco perché per si vede questa opzione nelle Impostazioni.

Dopo aver chiesto chiarimenti, il supporto Apple ha risposto:

È corretto. Non è supportato. Se desideri lasciare un feedback su questa funzione, non esitare a visitare: apple.com/Feedback.

Per chi non lo sapesse, un mese fa, un utente di Reddit ha chiesto informazioni sulla suddetta caratteristica, poiché non era disponibile nella pagina Accessibilità. Anche un altro utente ha sottolineato ciò in una discussione sul forum Apple di ottobre.

Non riesco a trovare l'interruttore per disattivare la funzione di annullamento del [rumore] su iPhone 13 Pro Max. Questo è stato spostato o rimosso? Quando uso FaceTime e parlo tramite l'altoparlante, la mia voce si interrompe.

Quindi, all'epoca, uno specialista della community Apple aveva indicato un articolo per aiutare gli utenti a regolare le impostazioni audio sull'iPhone. Il problema è che i possessori dei nuovi melagonini non riescono a trovare questa funzione specifica:

Cancellazione del rumore del telefono: attiva per ridurre il rumore di fondo ambientale durante le telefonate quando tieni il ricevitore vicino all'orecchio.

Un altro utente, dagocarlito, ha riferito che Apple è a conoscenza di questo problema:

L'iPhone 13 “non ha mai” avuto questa opzione con iOS 15 perché è un problema tecnico. Ho parlato con il supporto Apple in merito a questo. È un problema noto su cui stanno lavorando senza una tempistica di risoluzione al momento. Questo problema crea anche problemi con gli echi su CarPlay quando si parla tra iPhone 13. È un grave difetto che deve essere risolto al più presto. Ora, finalmente, sappiamo che Apple non ha intenzione di affrontare questo problema, dal momento che l'azienda non ritiene che rimuovere questa funzionalità sia un problema dopo tutto.

Non è chiaro il motivo per cui il colosso di Cupertino abbia deciso di rimuovere questa funzione e perché non prevede di aggiungerla nuovamente.

