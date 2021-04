Certamente, iPhone 13 non è ancora ufficiale, ma è largamente atteso. Se ieri ti sei emozionato durante l’evento Apple di primavera, oggi continuerai a farlo con questo video: è il migliore, e più realistico, concept finora pubblicato.

iPhone 13 più realistico che mai in questo video

Uno smartphone colorato, come ormai Apple ci ha abituato. Un device con design dal sapore vintage e industriale, esattamente come iPhone 12. Uno smartphone che però ho a bordo diverse novità, anche estetiche. Ad esempio, in questa clip viene concretizzata l’indiscrezione secondo la quale il melafonino dovrebbe avere un notch più piccolo.

Ancora, viene menzionato il lettore d’impronte digitali alloggiato sotto lo schermo e anche il tipo di pannello, che per iPhone 13 dovrebbe essere di tipo ProMotion con refresh rate da 120 Hz.

C’è solo un dettaglio in questa clip che probabilmente, almeno per quest’anno, rimarrà nella fantasia dei fan della mela morsicata: lo smartphone viene descritto come portless, ovvero senza porta alcuna. La ricarica sarebbe naturalmente affidata unicamente al MagSafe mentre per il jack audio, nemmeno a specificarlo: è dai tempi di iPhone 7 che è sparito dagli smartphone della mela morsicata.

Ti ricordiamo che iPhone 13, in tutte le sue declinazioni, non dovrebbe essere ufficiale prima di settembre 2021, al netto di eventuali ritardi, che Apple sta cercando di evitare in ogni modo.

