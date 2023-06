iPhone 13 mini: top di gamma compatto dal prezzo LOW-COST (-7%)

Se amate i device compatti e contenuti, piccoli, dalle dimensioni tascabili ma desiderate comunque un top di gamma, oggi avete (purtroppo) pochissime scelte. Di fatto, in commercio troverete solo gadget giganti, scomodi da utilizzare con una mano e sicuramente non alla portata di tutti. Apple però ha pensato anche a voi che amate i telefoni “piccoli”. Con iPhone 13 mini infatti, avrete un mostro di potenza in un form factor minuto, a tratti delizioso.

Lo smartphone in questione è stato una chimera nel panorama tech mobile e ha rappresentato un punto di svolta per moltissime persone che lo hanno acquistato con grande gioia. Grazie agli sconti di Amazon infatti, questo sarà vostro con soli 779,99€ grazie agli sconti di Amazon. Il risparmio sarà notevole e avrete la possibilità di dilazionare l’importo in comode rate con Cofidis. Cosa desiderare di più, quindi? Approfittatene prima che terminino le scorte disponibili su Amazon. La versione che vi segnaliamo è quella in colorazione Green con 128 GB di memoria interna.

iPhone 13 mini: il top per chi cerca un gadget portatile

iPhone 13 mini è un mostro di potenza: è dotato del processore Apple Bionic A15 con modem 5G integrato (lo stesso che che ritroviamo in iPhone 14, iPad mini 6 e non solo, per intenderci), ha un sistema di fotocamere avanzatissimo con due sensori all’avanguardia che consentono di girare video in 4K HDR Dolby Vision. Ci sono tante modalità frizzanti a bordo per scatenare la libertà creativa di ognuno di voi: pensiamo alla night mode, alla Cinema mode e non solo.

La batteria dura il giusto: con un utilizzo moderato riuscirete a fare tranquillamente un giorno di uso intenso. Ovviamente è compatibile con la tecnologia MagSafe. A soli 779,99€ questo iPhone 13 mini rappresenta una soluzione incredibile nel vasto panorama tech mobile; non lasciatevelo sfuggire.

