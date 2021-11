iPhone 13 Mini: OFFERTONA sulla variante da 256 GB

I primi sconti sulla nuova serie di melafonini sta iniziando a farsi vedere online. In occasione delle giornate di shopping più frenetiche al mondo anche iPhone 13 Mini è andato in promozione. In particolar modo su Amazon lo puoi far diventare tuo non solo con un ribasso di circa novanta euro, ma pagandolo persino con finanziamento a Tasso Zero.

Se questo non è il momento giusto di farsi un regalo, allora quando? In poche parole te lo porti a casa con 877,05€ e nel taglio di memoria più comodo sul pianeta.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

iPhone 13 Mini: approfittane ora

Presentarti iPhone 13 Mini è un po' inutile, soprattutto se è il tuo sogno nel cassetto. Tuttavia due parole le dobbiamo spendere e per questo non voglio perdere l'occasione di ricordarti quanto è fantastico.

Il più piccolo nella serie Apple, questo smartphone sta perfettamente nel palmo della mano e per un utilizzo veloce e quotidiano è più che perfetto. In colorazione Midnight Black non può che ammaliarti con le sue finiture di qualità.

Nonostante sia tutto più piccolo, le componenti rimangono invariate. Anche qui trovi un display Super Retina XDR, un chip A15 Bionic con Neural Engine. Il taglio di memoria, invece, è da 256 GB.

Cosa ti fa fare? Navigare online alla velocità della luce con il 5G, scattare foto e registrare video professionali con la doppia fotocamera da 12 megapixel e rimanere attaccato al display per ben 17 ore senza necessità di ricarica.

Scommetto che già sapevi tutto. Allora perché non esaudire finalmente i tuoi desideri e acquistare iPhone 13 Mini su Amazon a soli 877,05€? Le spedizioni sono veloci e gratuite.

Ps: per pagarlo con finanziamento a Tasso Zero scegli Cofidis come modalità di pagamento.