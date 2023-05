iPhone 13 mini: il TOP per chi cerca un flagship compatto (-18%)

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone premium di Apple compatto ma incredibilmente potente; ci riferiamo all’ottimo iPhone 13 mini che, nella sua iterazione Midnight e con 128 GB di memoria interna, si porta a casa ad un prezzo sensazionale: solo 689,90€ grazie ad Amazon, spese di spedizione comprese nel prezzo. Il flagship è un vero best buy a questa cifra, d’altronde si tratta di un prodotto pensato per chi cerca un’ammiraglia dalle dimensioni tascabili. Pensate che il processore che muove il telefono è lo stesso chip che troviamo in iPhone 14, l’ultimo ritrovato tecnologico dell’azienda, ma anche in iPad mini (2021) e in molti altri gadget della compagnia. È veramente piccolo, con uno schermo OLED con notch al seguito (che cela la selfiecam e i vari sensori), dotato di refresh rate da 60 Hz e dimensione di soli 5,4 pollici. Il frame è interamente in alluminio e la back cover è in vetro che supporta la ricarica wireless e quella MagSafe.

iPhone 13 mini: l’ammiraglia che tutti desiderano

iPhone 13 mini è il top di gamma che tutti desiderano, con caratteristiche di punta e un prezzo di soli 689,90€ su Amazon. Non pensate di acquistarlo perché costa poco, perché questo è un device incredibile in tutto e per tutto.

Acquistandolo da Amazon avrete accesso a tantissimi vantaggi esclusivi; citiamo la consegna rapida in pochissimi giorni presso il vostro domicilio, ma non solo. Le spese di spedizione sono comprese nel prezzo del device, quindi voi non dovrete sborsare un singolo centesimo per portarvelo a casa. C’è il reso gratuito e sappiate che si può dilazionare l’importo del prodotto in comode rate con il sistema interno al sito e con il servizio di Cofidis.

Cosa aspettate? Con un prezzo di soli 689,90€ potrebbe andare a ruba, ma sbrigatevi prima che terminino le scorte disponibili su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.