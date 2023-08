iPhone 13 mini: il TOP per chi ama i compatti, su Amazon in super sconto

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone di casa Apple davvero unico nel suo genere; si chiama iPhone 13 mini ed è l’ultimo device compatto rilasciato dalla compagnia di Cupertino. Questa ammiraglia dalle dimensioni tascabili ma dal cuore potentissimo (dispone dello stesso SoC di iPhone 14) è un vero portento, un terminale in grado di fare qualsiasi cosa. Ha una buona autonomia, un comparto fotografico degno di nota e vanta, fra le tante cose, anche uno schermo OLED da soli 5,4 pollici con cornici ridotte: semplicemente delizioso. Lo trovate in super sconto su Amazon al prezzo sensazionale di soli 769,99€ al posto di 839,00€ nella sua iterazione azzurra con 128 GB di memoria interna. Se siete interessati, non potete lasciarvelo sfuggire: è il best buy del giorno.

iPhone 13 mini: non lasciatevelo sfuggire

Questo gioiello è uno smartphone sensazionale; leggero, compatto, potentissimo e con una scheda tecnica all’avanguardia. Dispone di un processore Apple Bionic A15 con modem 5G integrato, ha uno schermo OLED da 5,4 pollici super risoluto e definito, è costruito con un frame in alluminio e ha una scocca in vetro con pannello anteriore Ceramic Shield ultra resistente. Il notch cela la selfiecam e i sensori a bordo e il comparto fotografico comprende due lenti da 12 Megapixel ciascuna che girano video in 4K HDR Dolby Vision, ma non solo. Scattano anche incredibili fotografie al buio e ritratti degni di una mirrorless professionale.

iPhone 13 mini è un vero portento, un device che ha saputo conquistare l’utenza grazie alle sue dimensioni tascabili e al suo processore pazzesco; sono pochi i flagship di punta come lui in circolazione. Se amate i compatti ma desiderate comunque un’ammiraglia, dovete comprare questo dispositivo. Non lasciatevelo sfuggire perché potrebbero esserci poche scorte e l’offerta potrebbe terminare a breve. Con soli 769,99€, spese di spedizione incluse, questo è il miglior iPhone che possiate prendere oggi.

