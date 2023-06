iPhone 13 mini: il TOP compatto che tutti desiderano, OGGI in super sconto

iPhone 13 mini è uno degli smartphone di Apple più controversi di sempre; capiamoci, non è un prodotto poco valido, anzi. Va benissimo, è potentissimo, ha un chip incredibile sotto la scocca che ritroviamo anche nelle ammiraglie del 2022, ma ha un forte factor piccolo e compatto. Per moltissimi utenti questo è un vantaggio, una chicca non da poco, un fattore positivo, ma per moltissime altre persone, la dimensione di soli 5,4 pollici rappresenta un limite non tollerabile. Assurdo, vero?

In un mondo dominato dagli smartphone di grandi dimensioni, iPhone 13 mini si presentava come una chicca deliziosa, un gioiello con caratteristiche tecniche accattivanti, con un design alla moda (ripreso in tutto e per tutto dall’iterazione più grande), con un comparto fotografico incredibile (due ottiche da 12 Megapixel ciascuna) e molto altro ancora. Non ha mai ottenuto un grande successo ma il motivo è da ricercarsi essenzialmente nella sua compattezza, come detto, e non in una mancanza di qualche tipo. Oggi, ad ogni modo, si porta a casa con un prezzo sensazionale, bassissimo e con numerosi vantaggi al suo seguito: costa 779,99€ su Amazon, spese di spedizione incluse.

iPhone 13 mini: url top per chi vuole un’ammiraglia compatta

iPhone 13 mini è un device potente e risoluto; sotto la scocca c’è un processore Apple Bionic A15 con modem 5G integrato, coadiuvato da una scheda tecnica premium. Lo schermo è un pannello OLED da 5,4 pollici OLED con cornici contenute e notch di piccole dimensioni. Il frame è in alluminio riciclato, mentre la back cover è in vetro e supporta la ricarica wireless e quella MagSafe.

Acquistandolo da Amazon avrete diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto, potrete dilazionare l’importo del device in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito e, dulcis in fundo, avrete diritto a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata. A 779,99€ questo è il miglior iPhone da acquistare oggi se volete un’ammiraglia dalle dimensioni contenute.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.