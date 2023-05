iPhone 13 mini: il telefono per chi odia i "padelloni", OGGI ad un prezzo SUPER

Oggi vogliamo consigliarvi un telefono eccezionale per chi odia i “padelloni”, i cosiddetti smartphone dalle dimensioni imponenti e generose. Di fatto, iPhone 13 mini, con il suo form factor compatto e contenuto, è una delle poche alternative tascabili che vi siano in circolazione e in più è potentissimo. Non dovete pensare che, essendo piccolo, sia poco performante, anzi. Sotto la scocca (e fuori) ha potenza da vendere, a partire dal processore Apple Bionic A15 con modem 5G integrato, lo stesso chip che è presente in iPhone 14, per intenderci. La versione azzurra del device, con ben 128 GB di memoria interna (ovviamente non espandibili), la pagate solo 789,00€ su Amazon e le spese di spedizione sono incluse nel prezzo.

Prima che ce lo chiediate, no, 128 GB non sono pochi. Se li utilizzerete solo per installare le applicazioni, vedrete che avrete sempre tantissimo spazio per tutte le operazioni. Per l’archiviazione delle foto, dei video e dei file invece, vi consigliamo un piano mensile su iCloud+. Per la musica invece, è consigliabile usare una delle tante app di streaming audio presenti in commercio come Spotify o Apple Music, giusto per citarne qualcuna.

iPhone 13 mini su Amazon: a questo prezzo non puoi ignorarlo

Come detto, 789,00€ non sono certo pochi, ma è la cifra richiesta da Apple (anzi, è anche in sconto) per portarsi a casa una delle poche ammiraglie compatte con schermo da soli 5,4 pollici al mondo. Se l’importo vi sembrerà comunque troppo elevato, sappiate che potrete dilazionarlo in comode rate con il servizio di Cofidis (micropagamenti mensili) o in cinque soluzioni con il sistema interno al sito.

Sappiate che avrete anche accesso a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. A soli 789,00€ questo iPhone 13 mini è un best buy unico. Fate presto se siete interessati prima che finiscano le scorte disponibili o prima che termini la promozione su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.