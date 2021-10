iPhone 13 Mini già in sconto: la BOMBA è su Amazon

iPhone 13 Mini, appena lanciato, è già in gran sconto su Amazon. Il più piccolo dei super top di gamma Apple puoi portarlo a casa in edizione con 128GB oppure 256GB di storage interno e prezzo ridotto. Naturalmente, le spedizioni sono rapide e gratis, ma sii veloce: l'offerta è quasi finita.

iPhone 13 Mini in gran sconto su Amazon

Uno smartphone che non ha bisogno di presentazioni. Super compatto, questo gioiellino è un top di gamma in miniatura, con bordo tutto quello che può servirti nel quotidiano: che si tratti di videogiocare, lavorare, parlare al telefono e non solo. Il potente chip A15 Bionic, l'eccellente autonomia energetica e il super comparto fotografico non deluderanno le aspettative.

Il tutto, riassunto in uno smartphone che risponde alle esigenze di cerca un dispositivo compatto, che sta bene in palmo di mano.

Appena reso disponibile in vendita, decisamente non ci si aspettava di poterlo portare già a casa in sconto. Eppure, grazie alle promozioni Amazon del momento, iPhone 13 Mini ti costa meno adesso. Scegli il taglio di memoria che preferisci, ma tieni conto che la promozione è quasi finita:

Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Pochissimi pezzi a disposizione.