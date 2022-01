iPhone 13 Mini è stato una delusione, non ci sarà un erede

Apple ha introdotto il modello Mini con la line-up del 2020. Questo dispositivo è uno smartphone a schermo piccolo con display da 5,4 pollici ma con prestazioni di punta paragonabili a quelle della serie premium. Tuttavia, le vendite di questo terminale non hanno soddisfatto le aspettative dell'azienda. Dopo le scarse vendite del device in questione, la società ha rilasciato lo stesso un iPhone 13 Mini per vedere di sopperire alle carenze del primo modello, ma sembra che non sia riuscita nel suo intento.

iPhone 13 Mini: le vendite non soddisfano le aspettative

Ora si scopre che questo sarà l'ultimo Mini device della serie di punta di iPhone. Ci sono diversi rapporti che suggeriscono che la gamma iPhone 14 non avrà alcun modello con un display inferiore a 6 pollici. In futuro, l'unico melafonino con schermo di piccole dimensioni sarà la versione SE.

Per quanto riguarda il motivo per cui Apple pare che abbia tagliato il mini-device dai suoi piani futuri è chiaro: le vendite non hanno soddisfatto le aspettative iniziali.

Nelle statistiche di vendita di Counterpoint della serie iPhone 13 del 2021 nel mercato cinese, il modello standard 6,1 pollici è stato il più popolare, con più della metà (51%) degli acquirenti che lo hanno acquistato. Anche il 13 Pro Max è stato un successo, con quote di mercato pari al 23%. Il modello 13 Pro da 6,1 pollici, invece, ha rappresentato il 21% delle spedizioni totali. Al contrario, il 13 mini, ha una scarsa quota del 5%.

Secondo Counterpoint, le vendite iniziali della serie iPhone 13 nel mercato cinese hanno superato quella della precedente generazione della serie iPhone 12. Il motivo è molto semplice: non solo la capacità di storage della gamma del 2021 è stata aumentata a 128 GB, ma anche il prezzo è risultato essere più conveniente. Il processore A15 Bionic, il display LTPO a 120Hz, i componenti della fotocamera dei due modelli premium sono i punti di forza più apprezzati dall'utenza.

iPhone 3 Mini: specifiche tecniche

Display OLED 476ppi Super Retina XDR da 5,4 pollici (2340 × 1080 pixel). Luminosità 800 nits, luminosità fino a 1200 nits, HDR, True Tone, protezione Ceramic Shield;

Chip Bionic 5 nm a sei core A15 (2 core ad alte prestazioni e 4 ad efficienza) con architettura a 64 bit, GPU a 4 core, motore neurale a 16 core;

Opzioni di archiviazione da 128 GB, 256 GB, 512 GB;

iOS 15;

Resistente all'acqua e alla polvere (IP68);

Doppia SIM (nano + eSIM);

Fotocamera grandangolare da 12 MP (f/1.6), obiettivo 7P, stabilizzazione ottica dell'immagine con spostamento del sensore per video. Flash True Tone, registrazione video HDR con Dolby Vision a 4K 60 fps, Slo‑mo 1080p a 240 fps. Fotocamera secondaria da 12MP 120° Ultra Wide (f/2.4), obiettivo 5P;

Fotocamera frontale TrueDepth da 12 MP con apertura f/2.2, Retina Flash, registrazione video HDR con Dolby Vision fino a 4K a 60 fps, Slow-motion 1080p a 120 fps;

Fotocamera TrueDepth per riconoscimento facciale FaceID, altoparlanti stereo;

Dimensioni: 131,5 × 64,2 × 7,65 mm;

Peso: 140 grammi;

5G (sub-6 GHz), LTE di classe Gigabit, Wi‑Fi 6 802.11ax con MIMO 2×2, Bluetooth 5.0, chip Ultra Wideband per la consapevolezza spaziale, NFC con modalità lettore, GPS con GLONASS;

Batteria ricaricabile integrata agli ioni di litio con ricarica wireless MagSafe, ricarica rapida, fino a 17 ore di riproduzione video.

