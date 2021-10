iPhone 13 Mini è già in offerta: non perdere lo sconto ESCLUSIVO

La corsa verso i nuovi melafonini di Apple è iniziata. Se non ti sei fatto cogliere dall'improvviso entusiasmo hai fatto benissimo visto che ora si iniziano a intravedere i primi sconti sugli smartphone più attesi dell'anno. Su eBay, ad esempio, hai l'occasione di fare tuo iPhone 13 Mini 5G a soli 795,00€. Lo sconto è pari a una cinquantina di euro circa, il che non è male.

In più le spedizioni avvengono in appena due giorni e sono gratuite in tutta Italia.

iPhone 13 mini: 5G e molto altro tra le tue mani

Non aver sentito parlare dei nuovi smartphone di Apple è impossibile. Son settimane che sembrano colonizzare l'attenzione di tutti in modo irrevocabile. Se anche tu ne sei rimasto ammaliato, non devi preoccuparti visto che i tuoi desideri possono diventare realtà. Disponibile in colorazione blu, iPhone 13 Mini è un ottimo smartphone visto che vanta tutte le ultime tecnologie in dimensioni giuste e adatte al palmo della mano.

Il display è di qualità eccelsa dato che si parla di un pannello XDR OLED Super Retina da 5,4 pollici. Ti permette di fare di tutto e di più con una visione ottima e senza compromessi: nel leggere le dimensioni potrebbe sembrare piccolino, ma credimi, una volta che lo hai in mano è praticamente perfetto.

Novità più saliente non può non essere l'apparato fotografico che si adorna del “rack focus“, una nuova modalità di messa a fuoco che trasforma il tuo iPhone in una cinepresa. Ovviamente anche le foto scattate beneficiano di una serie di aggiunte così come le performance generali del telefono grazie al nuovissimo Chip A15 Bionic con Neural Engine.

Il taglio di memoria disponibile è quello da 128 GB.

Acquista subito il tuo iPhone 13 Mini 5G su eBay a soli 795,00€. Non farti scappare questa occasione veramente unica. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.