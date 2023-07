iPhone 13 Mini: compatto e potente, ora in OFFERTA su Amazon

iPhone 13 Mini continua a essere un punto di riferimento del mercato: si tratta dell’ultimo smartphone davvero compatto di Apple e, quindi, rappresenta il modello su cui puntare se si è alla ricerca di un nuovo iPhone in grado di abbinare dimensioni compatte e prestazioni al top. Con quest’offerta Amazon è possibile acquistare lo smartphone al prezzo scontato di 749 euro per la versioned a 128 GB mentre la versione da 256 GB è disponibile al prezzo scontato di 800 euro. In sconto ci sono diverse colorazioni. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

iPhone 13 Mini in offerta su Amazon è da prendere subito

Apple ha scelto di non realizzare più smartphone della serie Mini. Di conseguenza, iPhone 13 Mini è l’ultimo modello ad essere arrivato sul mercato e rappresenta oggi la scelta ideale per tutti gli utenti alla ricerca di uno smartphone potente e davvero compatto.

iPhone 13 Mini è dotato di un display OLED da 5,4 pollici, con notch e Face ID, e presenta il SoC Apple A15 Bionic, lo stesso utilizzato anche da iPhone 14 e 14 Plus. Tra le specifiche troviamo una doppia fotocamera posteriore oltre al sistema operativo iOS 16, sempre aggiornato all’ultima versione disponibile.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare iPhone 13 Mini al prezzo scontato di 749 euro per la versione da 128 GB. C’è anche la versione da 256 GB in sconto che viene proposta al prezzo scontato di 800 euro. Per accedere alle offerte è possibile seguire il link riportato qui di sotto. In offerta sono disponibili diverse colorazioni dello smartphone di Apple.

