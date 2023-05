iPhone 13 Mini 256 GB: nuovo MINIMO STORICO su Amazon (anche in 12 rate)

Per chi è alla ricerca di uno smartphone veloce e compatto, in questo momento, c’è una nuova offerta Amazon da cogliere al volo: iPhone 13 Mini 256 GB, infatti, è disponibile al prezzo scontato di 749 euro invece di 959 euro, con uno sconto del 22% e con la possibilità di completare l’acquisto tramite pagamento in 12 rate mensili, senza interessi e costi aggiuntivi. Per accedere all’offerta, valida solo per alcune colorazioni, è possibile seguire il link qui di sotto.

iPhone 13 Mini: veloce e compatto, ora ad un ottimo prezzo

Tra gli smartphone compatti sul mercato, nessuno è in grado di rivaleggiare con iPhone 13 Mini. Il dispositivo, infatti, è l’unico che riesce a garantire un livello di prestazioni elevatissimo con dimensioni da vero compatto. Lo smartphone è dotato del potente SoC Apple A15 Bionic, lo stesso utilizzato anche da iPhone 14, a cui si affianca un display OLED da 5,4 pollici.

Tra le specifiche troviamo una doppia fotocamera posteriore, con due sensori da 12 Megapixel, il supporto al Face ID e il sistema operativo iOS, sempre aggiornato all’ultima versione disponibile da Apple. Si tratta di un comparto tecnico completo, sotto tutti i punti di vista, e in grado di garantire la certezza di prestazioni al top.

Con la nuova offerta Amazon in corso in questo momento è ora possibile acquistare iPhone 13 Mini 256 GB al prezzo scontato di 749 euro invece di 959 euro. C’è anche la possibilità di acquistare lo smartphone tramite pagamento in 12 rate mensili, senza interessi. Lo sconto è disponibile solo per alcune varianti cromatiche dello smartphone compatto di casa Apple. Per accedere all’offerta è possibile sfruttare il link seguente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.