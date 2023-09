iPhone 13 mini (128 GB): TOP in tutto, con un prezzo mozzafiato

iPhone 13 mini è uno dei top di gamma più compatti che vi siano in circolazione; si presenta con il medesimo form factor del fratellone iPhone 13 (con cui condivide anche le specifiche tecniche) ma vanta un pannello (e quindi una dimensione complessiva) drasticamente meno generosa. Il display è di soli 5,4 pollici e ciò lo rende perfetto per l’utilizzo con una singola mano; è comodo e compatto, delizioso da utilizzare in mobilità e comodo nella tasca dei pantaloni. Oggi su Amazon, la versione Product (RED) con 128 GB di storage interno, si porta a casa con soli 839,00€, spese di spedizione incluse. Il dispositivo è un vero e proprio best buy che noi vi consigliamo di comprare se amate i “tascabili”; non pensateci troppo e fatelo vostro immediatamente se siete interessati/e. Le scorte potrebbero terminare a breve con l’arrivo dei melafonini next-gen.

iPhone 13 mini: perché comprarlo?

Come detto, è piccolo e delizioso e questo è un telefono che si sceglie per via delle sue dimensioni portatili e tascabili. È comodo da utilizzare con una singola mano, vanta due fotocamere da 12 Megapixel ciascuna che girano video in 4K HDR Dolby Vision e scattano fotografie in HDR, nitide e luminose anche al buio. Sotto la scocca troviamo un processore Apple Bionic A15 con modem 5G integrato e il pannello invece, è un’unità OLED Retina XDR da 5,4 pollici con cornici contenute e notch di piccole dimensioni. Il frame è in alluminio satinato e il retro è in vetro, mentre anteriormente il tutto è protetto dal Ceramic Shield.

Acquistandolo da Amazon avrete diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto, potrete dilazionare l’importo complessivo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, avrete accesso ad un anno di garanzia con Apple e a due anni di garanzia con il rivenditore. A 839,00€ è un best buy.

