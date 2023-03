iPhone 13 mini (128 GB) a 537€: ha ancora senso?

iPhone 13 mini è un telefono piccolo ma compatto, potente ma incredibilmente tascabile. Questo piccolo gioiello oggi lo portate a casa con soli 537,00 €. Capite bene che il prezzo è veramente strepitoso, soprattutto perché è un device che, sul fronte delle specifiche, e quasi identico al nuovo iPhone 14. Tuttavia, ha dimensioni estremamente contenute . Lo schermo infatti, è da soli 5,4” e si tiene benissimo in mano.

Ci troviamo di fronte ad un’ammiraglia unica nel suo genere. Non ci sono flagship così piccoli in circolazione e onestamente è un vero peccato. Non tutti amano i telefoni di grandi dimensioni e questo gioiello poteva veramente fare la differenza, anche se poi molta gente preferisce i “padelloni”.

iPhone 13 mini si trova in versione product Red da 128 GB ed è anche ricondizionato ma in condizioni eccellenti. Questo vuol dire che sarà pari al nuovo, totalmente indistinguibile da uno appena uscito dalla fabbrica.

iPhone 13 mini: impossibile resistergli

Sarà coperto da un anno di garanzia con il programma Amazon Renewed, non ci saranno difetti estetici visibili ad occhio nudo e la batteria avrà una capacità superiore all’80%. Questo è un aspetto molto importante oggi, soprattutto perché questo dispositivo non è un batteryphone, quindi è essenziale che la sua cella energetica sia in ottime condizioni. Volendo c’è sempre il reso gratuito entro un mese dal momento dell’acquisto e avrete perfino l’ottima assistenza del sito con supporto tecnico immediato attivo tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

A chi si rivolge iPhone 13 mini? Ha ancora senso nel 2023? Ovviamente la seconda risposta è positiva e la prima necessita di una riflessione.

iPhone 13 mini si rivolge a tutti coloro che cercano un telefono di Apple piccolo, perché non amano questi device giganti, con schermi esagerati e con pesi notevoli. Si rivolge a chi cerca un telefono che sia tascabile, bello da usare in tutte le operazioni e soprattutto che si possa usare con una sola mano.

Non compratelo perché costa poco; dovete sceglierlo per via del suo aspetto, della sua leggerezza (pesa solo 130 g circa), per la frizzante colorazione rossa e per l’ampio storage a bordo, oltre che per il comparto fotografico degno di nota e per il processore di ultima generazione. E poi costa pochissimo: solo 537,00€ su Amazon.

