iPhone 13: la novità che non farà felici i riparatori

iPhone 13: la sostituzione dello schermo comporterà seri problemi

Quando la line-up di iPhone 13 è stata rilasciata per la prima volta a settembre, i video di teardown hanno rivelato rapidamente un cambiamento importante nel processo di riparazione. Per la prima volta, se si sostituisce lo schermo del nuovo melafonino attraverso uno store di terze parti, il Face ID smetterà di funzionare.

Ora, iFixit ha pubblicato uno sguardo più da vicino a questo cambiamento, definendolo ” un giorno oscuro per i riparatori, sia fai-da-te che professionisti“.

Gli esperti dei teardown affermano che questa “rivoluzione” ora significa che si avrà bisogno di un microscopio per completare “una delle riparazioni più comuni del telefono” che una volta poteva essere eseguita “con strumenti manuali“.

Le officine di riparazione indipendenti di terze parti potrebbero essere costrette a chiudere, con il cambiamento che significa che saranno “costrette a scegliere tra spendere migliaia di dollari in nuove attrezzature o perdere un'importante fonte di reddito“.

Ecco cosa significa questo cambiamento per il processo di riparazione:”L'iPhone 13 è accoppiato al suo schermo utilizzando questo piccolo microcontrollore, in una condizione che i tecnici di riparazione spesso chiamano “serializzazione”.

Apple non ha fornito un modo per i proprietari o i negozi indipendenti di accoppiare un nuovo schermo.I tecnici autorizzati con accesso al software proprietario, Apple Services Toolkit 2, possono far funzionare i nuovi schermi registrando la riparazione sui server cloud di Apple e sincronizzando i numeri di serie del telefono e schermo. Questo dà ad Apple la possibilità di approvare o negare ogni singola riparazione.

Un'altra opzione sarebbe quella di aderire al Programma di riparazione indipendente dell'azienda, qualcosa che iFixit afferma “non è un'opzione per i negozi che apprezzano la privacy dei propri clienti“.

È stata scoperta una soluzione alternativa per la riparazione, spiega iFixit, ma è descritta come “sofisticata“. Le officine di riparazione dovrebbero spostare fisicamente “un chip saldato dallo schermo originale al sostituto“. Altrimenti, verrà presentato un messaggio di errore che recherà scritto che l'iPhone “non è in grado di attivare Face ID“.

Apple non ha detto nulla pubblicamente su questo problema. Dusten Mahathy, un esperto tecnico di riparazione, ha affermato che un amico all'interno del programma di riparazione indipendente di Apple è stato informato dal supporto Apple che il problema sarebbe stato risolto in un aggiornamento iOS. L'unico cambiamento che abbiamo” abbiamo visto è che nella 15.0, la funzione Face ID non funzionava silenziosamente, ma nell'ultima versione mostra il messaggio di errore esplicito. Abbiamo contattato Apple per un commento, ma non hanno risposto.

In definitiva, iFixit afferma che questo cambiamento di Apple “sta apparentemente tagliando le ginocchia al settore” con “un colpo solo“.

