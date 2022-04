iPhone 13: la domanda è ancora alta, ma SE (2022) non decolla

Come tutti sappiamo, Apple ha tolto i veli alla sua ultima line-up di flagship, la serie iPhone 13, a settembre dello scorso anno; la domanda dei device facenti parte di questa gamma è stata incredibile e le vendite sono state eccezionali finora. Addirittura, leggiamo che la compagnia ha superato Samsung ed è tornata al primo posto nel settore della telegonia mobile.

Sebbene iPhone 13 (e derivati) sia in commercio da tempo, la domanda è ancora alta più che mai; a dirlo è un nuovo rapporto condiviso da diversi analisti di tecnologia.

iPhone 13: a distanza di mesi, è ancora richiestissimo

Come detto, la domanda per questa gamma di flagship è ancora elevatissima e si scopre che è più forte rispetto a quella della generazioni passate. Giusto per dirne una, in America, gli operatori Verizon, T-Mobile e AT&T hanno notato che le spedizioni di iPhone 13 hanno rappresentato il 60% delle spedizioni complessive di device.

Sempre parlando del mercato statunitense, notiamo che i provider hanno dovuto effettuare grosse scorte per questi quattro modelli di iPhone 13 (due di fascia bassa, due premium). iPhone 13 Pro e 13 Pro Max hanno subito una richiesta meno aggressiva da parte dell'utenza e, se nel 2020/2021 il modello 12 Pro era il più cercato in senso assoluto, quest'anno la fa da padrone il modello 13 basico, quello con due fotocamere, schermo OLED e prezzo suepr vantaggioso (su Amazon da noi si trova a soli 879,00€).

Purtroppo, il modello SE (2022), nonostante l'ottima qualità di cui dispone, nonostante le prestazioni premium e l'autonomia migliorata, non sembra che stia convincendo più di tanto l'utenza. Purtroppo, moltissimi operatori del settore, analisti e non solo, riferiscono che la domanda di questo midrange con modem 5G sia inferiore alle aspettative.

iPhone 13: specifiche tecniche

Display OLED 460 PPI Super Retina XDR da 6,1 pollici (2532×1170 pixel), luminosità 800 nits, luminosità fino a 1200 nits, HDR, True Tone, protezione Ceramic Shield;

Apple Bionic A15;

Storage da 128 GB, 256 GB, 512 GB;

iOS 15;

Certificato IP68;

Dual SIM (nano + eSIM);

Camera grandangolare da 12 MP (f/1.6), obiettivo 7P, stabilizzazione ottica dell'immagine con spostamento del sensore per i video, flash True Tone, registrazione video HDR con Dolby Vision a 4K 60 fps, Slow-motion 1080p a 240 fps, 12 MP 120° Ultra Wide (f/2.4) fotocamera secondaria, obiettivo 5P;

Lente frontale TrueDepth da 12 MP con apertura f/2.2, Retina Flash, registrazione video HDR con Dolby Vision fino a 4K a 60 fps, Slow-motion 1080p a 120 fps;

TrueDepth per FaceID;

Speaker stereo;

Dimensioni: 146,7 × 71,5 × 7,65 mm;

Peso: 173 grammi.

