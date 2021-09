Brutte notizie per i futuri acquirenti dei nuovi Apple iPhone 13, iPad e Mac. Stando alle ultime informazioni trapelate in rete, i prezzi di questi dispositivi potrebbero lievitare in modo considerevole. Il tutto per effetto della carenza di chip che continua ad influire negativamente sui processi produttivi e sulle finanze delle società.

Apple costretta ad aumentare il prezzo di iPhone 13 e non solo

Come le leggi di mercato insegnano, scarsità determina automaticamente maggior valore. Nello specifico, la crisi dei chipset è una triste realtà che non può certo essere ignorata. Ecco perché alcuni dei più importanti produttori, come l'asiatico TSMC, non avranno alcuna remora prima di aumentare i costi dei componenti forniti alle aziende.

TSMC, come ben sappiamo, è anche il principale fornitore a cui Apple continua a rivolgersi per la realizzazione dei suoi terminali. Vien da sé che, allo scopo di contenere le spese, l'azienda di Cupertino possa conseguentemente incrementare i prezzi di vendita relativi ai device che verranno presentati nell'imminente futuro.

Non è tutto, la scarsità dei chip potrebbe costringere ad adottare contromisure ancora più nette. La stessa TSMC, sempre secondo le recenti indiscrezioni, parrebbe intenzionata a limitare l'entità delle richieste derivanti dalle società con cui attualmente collabora. Tale decisione verrebbe presa con l'obiettivo di assicurare almeno una fornitura di base ai produttori sotto contratto.

In ottica strategica, non si esclude che le maggiori aziende puntino in maniera più marcata sulla commercializzazione dei top di gamma, per i quali ovviamente si potrebbe osare di più in termini di prezzo. Ci chiediamo se Apple dal canto suo, occupandosi esclusivamente di prodotti d'alto livello, possa invece decidere di accorciare i tempi prima di svelare i successori di iPhone 13 e degli altri dispositivi che verranno presentati a breve.

