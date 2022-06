iPhone 13 in regalo su eBay: l'offerta è speciale

eBay inaugura il caldo dell’estate con un’offerta veramente fresca. Oggi acquisti il nuovo iPhone 13 5G 128GB a soli 799,90 euro, invece di 939 euro. Un regalo a questo prezzo, che rende accessibile il top di gamma di Apple.

Potrai assicurarti il nuovissimo modello di Casa Cupertino al miglior prezzo disponibile sul mercato. Le vendite con questo sconto stanno aumentando di ora in ora e presto potrebbe finire in sol out. Perciò se vuoi approfittare di questo affare devi metterlo in carrello subito.

Apple iPhone 13 è lo smartphone iOS di punta. Il nuovo Chipset A15 Bionic ha trasformato questo dispositivo in un vero e proprio mostro di potenza e velocità. Non preoccuparti di dover utilizzare più applicazioni contemporaneamente, tutto sarà gestito con la massima fluidità.

Inoltre, il sistema a doppia fotocamera professionale garantisce scatti sempre perfetti e in qualsiasi condizione di luce. Tutto è ottimizzato dal processore che gestisce l’hardware in maniera egregia per aiutarti a realizzare anche video spettacolari.

iPhone 13: questo prezzo su eBay lascia tutti a bocca aperta

Non ci sono dubbi, il prezzo proposto da eBay per il fantastico iPhone 13 di Apple è davvero sorprendente. Si tratta di una delle migliori offerte di sempre, battuta solo dalla precedente iniziativa del Coupon eDays. Ma ora che è terminata, chi non è riuscito ad approfittarne può sfruttare questa opportunità.

Il nuovo modello di Casa Cupertino è stato realizzato studiando a fondo ogni minimo particolare. Il suo design lineare e leggermente squadrato lo rende particolarmente attuale e sempre adatto a ogni situazione. E grazie alla colorazione Midnight Black potrai abbinarlo con qualsiasi outfit.

iPhone 13 è realizzato in alluminio chirurgico, perciò resistenza e longevità nel tempo sono garantite. Tra l’altro è anche impermeabile alle polveri e all’acqua, quindi non teme di essere bagnato nemmeno da una tazza di caffè rovesciata accidentalmente.

Afferra con tutte le tue forze questa meravigliosa offerta che eBay ti sta regalando. Metti nel carrello iPhone 13 5G 128GB a soli 799,90 euro, invece di 939 euro. Potrai pagarlo in 3 comode rate selezionando PayPal come metodo di pagamento. Non ti servirà nemmeno la busta paga.

